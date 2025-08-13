Musica
Il cantante Rikki Doolan pubblica il nuovo singolo “You Got Somebody”, un inno Gospel Rock ‘n’ Roll di speranza e rinascita, con la partecipazione...
Il 25 e 26 settembre e il 2 e 3 ottobre 2025 il pittore-rapper guiderà i partecipanti in un’opera collettiva, da cui ciascuno porterà...
Torna il 12-13 settembre a Roma la quattordicesima edizione di uno dei festival più interessanti, quelli che piano piano (ma neanche tanto) stanno contribuendo...
Dalle giungle selvagge del Brasile fino alle distese aride dell’Arizona: i pionieri dell’extreme metal SOULFLY sono pronti a tornare con il loro tredicesimo album...
Foto di Marco Arici “La Grande Festa” di Olly, all’anagrafe Federico Olivieri, è iniziata all’Ippodromo di Milano la sera del 2 settembre e proseguirà...
Rockstadt 2025 Day 4: dai Fleshgod Apocalypse ai Powerwolf, la Transilvania vibra tra epica, furia e darksynth.
Rockstadt 2025 Day 1: Mastodon e Machine Head infiammano la decima edizione tra i boschi della Transilvania.
Jerry Cantrell racconta I Want Blood, il tour europeo e il suo spirito rock. «Finché ci sarete voi, io ci sarò.»
“È un onore per tutti voi che io possa finalmente essere immortalato nel mio feudo. Attenti servi, arrivo.” – Murdoc Niccals, Gorillaz La Stagione 10...
Terzo estratto dall’album “IL MALE” in uscita il 26 settembre. Sold-out lo storico raduno Villa Inferno al Vidia Club di Cesena: annunciata una seconda data,...
L’artista multi-platino MGK ha pubblicato il suo settimo album in studio, “lost americana“, con la Interscope Records. L’album di 13 tracce è un’esplorazione personale...