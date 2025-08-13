Connect with us

Musica

Diventa artista per un giorno con Gemello: la nuova Esperienza Airbnb tra musica e pittura

Il 25 e 26 settembre e il 2 e 3 ottobre 2025 il pittore-rapper guiderà i partecipanti in un’opera collettiva, da cui ciascuno porterà...

2 ore ago
Spring Attitude Roma 2025 Spring Attitude Roma 2025

Concerti

Iniziare bene settembre: 5 ragioni per andare allo SPRING ATTITUDE 2025

Torna il 12-13 settembre a Roma la quattordicesima edizione di uno dei festival più interessanti, quelli che piano piano (ma neanche tanto) stanno contribuendo...

11 ore ago
Soulfly Soulfly

Dischi

SOULFLY annunciano il nuovo album “CHAMA” in uscita il 24 ottobre 2025

Dalle giungle selvagge del Brasile fino alle distese aride dell’Arizona: i pionieri dell’extreme metal SOULFLY sono pronti a tornare con il loro tredicesimo album...

20 ore ago

Reportage Live

OLLY: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici “La Grande Festa” di Olly, all’anagrafe Federico Olivieri, è iniziata all’Ippodromo di Milano la sera del 2 settembre e proseguirà...

24 minuti ago
Static-X in concerto allo Rockstadt Exxtreme Fest 2025 a Râșnov (Romania)

Reportage Live

ROCKSTADT 2025 – Day 5: si chiude alla grande una memorabile decima edizione: addio, Rasnov… Ci vediamo a Ghimbav!

Concerti

IL MAGO DEL GELATO: annunciato il tour nei club con il nuovo album “Chi È Nicola Felpieri?”

Musica

RIKKI DOOLAN lancia il nuovo singolo Gospel Rock ‘n’ Roll “You Got Somebody”
Powerwolf in concerto allo Rockstadt Exxtreme Fest 2025 a Râșnov (Romania)

Reportage Live

ROCKSTADT 2025 – Day 4: un caleidoscopio di emozioni, tra l’epica metal dei Powerwolf e la synthwave oscura di Carpenter Brut

Rockstadt 2025 Day 4: dai Fleshgod Apocalypse ai Powerwolf, la Transilvania vibra tra epica, furia e darksynth.

2 giorni ago
Stereophonics in concerto alla Cavea dell'Auditorium Ennio Morricone di Roma

Reportage Live

STEREOPHONICS: le foto e la scaletta del concerto alla Cavea dell’Auditorium Ennio Morricone di Roma
Concerti Settembre RockOn.it

Concerti

Concerti di Settembre 2025 in Italia: tutti gli eventi da non perdere
Electric Callboy in concerto allo Rockstadt Extreme Fest 2025 a Râșnov (Romania)

Reportage Live

ROCKSTADT 2025 – Day 3. Il primo show degli Electric Callboy in Romania trasforma il festival in una discoteca metal
