TODAYS Festival 2021: tutte le info sul festival, dal 26 al 29 agosto a Torino

Con grande dispiacere, avvisiamo che alcuni componenti delle band WORKING MEN’S CLUB (in programma giovedì 26 agosto), BLACK COUNTRY NEW ROAD (sabato 28 agosto) e ARLO PARKS (domenica 29 agosto), hanno purtroppo contratto il virus e il decorso della malattia e le quarantene imposte durante gli spostamenti tra paesi diversi impediscono alle band di suonare a TODAYS.



Augurando loro una pronta guarigione, comunichiamo che al loro posto si esibiranno, rispettivamente, ASGEIR, SHOUT OUT LOUDS e ERLEND ØYE (Kings Of Convenience) & La Comitiva. I biglietti e gli abbonamenti acquistati per le singole date rimangono validi.



TODAYS Festival 2021

GIOVEDI’ 26 AGOSTO 2021

@ EX FABBRICA INCET (c/o dehors EDIT)

Piazza Teresa Noce, 15/A – ingresso gratuito

h 11.00 HANGAR PER TOurDAYS

h 15.00 I WISH YOU WERE GREEN

h 16.30 TRAP321

h 18.00 SUONARE LA LUCE

@ sPAZIO211 – BIGLIETTI TERMINATI

Via Francesco Cigna, 211

h 20.00 ASGEIR

h 21.30 DRY CLEANING (data unica italiana)

h 23.00 ANDREA LASZLO DE SIMONE con L’Immensità Orchestra

VENERDI 27 AGOSTO 2021



@ EX FABBRICA INCET (c/o dehors EDIT)

Piazza Teresa Noce, 15/A – ingresso gratuito

h 15.00 LA MUSICA ONLINE E I DIRITTI DEGLI ARTISTI

h 16.30 MUSICA E LUOGHI DI CULTURA

h 18.00 CCC CNC NCN



VIA BALTEA, 3

h 16.00 ABLETON TAKEOVER

@ sPAZIO211 – BIGLIETTI TERMINATI

Via Francesco Cigna, 211

h 20.00 I HATE MY VILLAGE

h 21.30 BLACK MIDI (data unica italiana)

h 23.00 TEHO TEARDO suona La Jetèe (anteprima esclusiva)



SABATO 28 AGOSTO 2021

@ EX FABBRICA INCET (c/o dehors EDIT)

Piazza Teresa Noce, 15/A – ingresso gratuito

h 15 LA MUSICA IN COMUNICAZIONE

h 16.30 L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E I SUOI EFFETTI NELLA COMUNICAZIONE MUSICALE

h 18 DISCOPODCAST LIVE PODCASTING SHOW

@ PARCO PECCEI – EVENTO ESAURITO

Via Francesco Cigna, 136

h 17.00 TUTTI FENOMENI

@ sPAZIO211 – BIGLIETTI TERMINATI

Via Francesco Cigna, 211

h 20.00 IOSONOUNCANE

h 21.30 SHOUT OUT LOUDS (data unica italiana)

h 23.00 THE COMET IS COMING

DOMENICA 29 AGOSTO 2021

@ EX FABBRICA INCET (c/o dehors EDIT)

Piazza Teresa Noce, 15/A – ingresso gratuito

h 15 UNKNOWN PLEASURES

h 16.30 LA SONORIZZAZIONE CONTEMPORANEA DEL FILM MUTO

@ PARCO PECCEI – EVENTO ESAURITO

Via Francesco Cigna, 136

h 17.00 LES AMAZONES D’AFRIQUE

@ sPAZIO211

Via Francesco Cigna, 211

h 20.00 ERLEND ØYE & LA COMITIVA

h 21.30 MOTTA

h 23.00 SHAME (data unica italiana)



A seguito del dpcm del 23 luglio, per accedere al festival, occorre dimostrare di possedere il Green Pass, ottenibile con almeno una dose di vaccino, oppure un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore, oppure certificazione di fine malattia negli ultimi 6 mesi.



Le disposizioni non si applicano a minori di 12 anni e a chi è esente sulla base di idonea certificazione medica.



È vietato l’ingresso se si ha una temperatura corporea superiore ai 37.5° e si avvertono sintomi influenzali.



Si rammenta che l’evento si svolge con POSTI A SEDERE DISTANZIATI.

All’atto della verifica in biglietteria del ticket acquistato, verrà assegnato il proprio posto a sedere numerato (posto/fila). Per poter accedere all’evento stando seduti vicini è necessario consegnare all’ingresso in biglietteria (su richiesta) l’autodichiarazione per congiunti/conviventi/assimilabili (in numero pari ai biglietti acquistati).



Si consiglia di arrivare prima possibile in modo da evitare lunghe code e controlli all’ingresso e godersi serenamente l’atmosfera del festival!