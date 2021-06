Tener-a-mente: al via la X edizione del festival all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS)

Dopo il sofferto rinvio dello scorso anno, questo sabato, 26 giugno, prende il via la decima edizione di Tener-a-mente, il festival dell’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera (BS) completato nei mesi scorsi con marmo rosa, come da progetto originario di Gabriele D’Annunzio



Il festival prosegue fino all’1 agosto, con 21 appuntamenti – di cui 13 già esauriti – con artisti del calibro di Patti Smith, Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Motta, Samuele Bersani, Daniele Silvestri, Max Gazzè e molti altri, oltre al consueto omaggio alla poesia con Più Luce! (sabato 17 luglio, Laghetto delle Danze) e già oltre 13.000 biglietti venduti in poche settimane.



Si rinnova anche quest’anno Tener-a-mente 4 Zampe, che permette di accedere agli eventi in programma con i propri cani, a cui viene dedicata una speciale accoglienza.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/teneramente2021



sabato 26 giugno – VINICIO CAPOSSELA – TUTTO ESAURITO

domenica 27 giugno – COMA_COSE – TUTTO ESAURITO

domenica 4 luglio – ROBBEN FORD & BILL EVANS

giovedì 8 luglio – FRAH QUINTALE – TUTTO ESAURITO

venerdì 9 luglio – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

sabato 10 luglio – FRANCESCO DE GREGORI – TUTTO ESAURITO

domenica 11 luglio – PATTI SMITH

martedì 13 luglio – GIANNA NANNINI – TUTTO ESAURITO

giovedì 15 luglio – THE ZEN CIRCUS – TUTTO ESAURITO

venerdì 16 luglio – DARDUST

sabato 17 luglio – PIÙ LUCE! – I Giorni dell’Inquietudine

domenica 18 luglio – NICCOLO’ FABI – TUTTO ESAURITO

lunedì 19 e martedì 20 luglio – ANTONELLO VENDITTI – TUTTO ESAURITO

venerdì 23 luglio – MAX GAZZE’

sabato 24 luglio – SAMUELE BERSANI – TUTTO ESAURITO

domenica 25 luglio – STEFANO BOLLANI – TUTTO ESAURITO

giovedì 29 luglio – FIORELLA MANNOIA

venerdì 30 luglio – VASCO BRONDI

sabato 31 luglio – FRANCESCO DE GREGORI – TUTTO ESAURITO

domenica 1 agosto – DANIELE SILVESTRI



“Quando a metà aprile siamo finalmente riuscite a confermare l’edizione 2021 del Festival e a maggio abbiamo iniziato ad annunciare i primi ospiti, il pubblico ha letteralmente preso d’assalto le prevendite. In un calendario molto più fitto del solito, abbiamo raddoppiato alcune date (quelle di Francesco De Gregori e di Antonello Venditti), ma anche i nuovi biglietti si sono volatilizzati in pochi giorni: segno che non è solo un tema di ridotte capienze, ma anche di grande desiderio del pubblico di tornare a emozionarsi insieme, in quella intensa coralità che è il tratto dominante dello spettacolo dal vivo.”, commentano Viola e Rita Costa, che dal 2011 organizzano il Festival del Vittoriale.

Festival che quest’anno si svolgerà nel rispetto assoluto delle norme di sicurezza: capienza a sedere ridotta del 50% (per un totale di 750 posti a sera), distanziamento in platea e in gradinata, obbligo di indossare la mascherina, almeno sino a diverse indicazioni governative. Per accedere agli spettacoli non sono invece richiesti né certificato vaccinale, né tampone negativo.

E’ naturalmente possibile che nelle prossime settimane i protocolli subiscano variazioni, che il Festival è pronto a recepire in qualsiasi momento.