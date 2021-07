SUONI DI MARCA 2021: la 31esima edizione dal 29 luglio al 7 agosto a Treviso

Sulle splendide Mura rinascimentali di Treviso è tempo di ritorno a Casa per Suoni di Marca Festival 2021, che riparte a suon di serate all’insegna della sicurezza e della buona musica, del gusto e dell’artigianato di qualità, con spazi dedicati alle famiglie e con l’energia di artisti di caratura nazionale, di operatori, volontari e di numerosi estimatori del festival più amato dell’estate trevigiana.

“Obiettivo di questo 2021 – spiega Paolo Gatto – è esserci, nonostante le incertezze, per sostenere la ripartenza di alcune tra le categorie più colpite dall’emergenza sanitaria e contribuire alla creazione di nuove opportunità di lavoro per il settore dello spettacolo. In questa fase di ripartenza guardiamo avanti con un responsabile ottimismo, proponendo alla città di Treviso un calendario che spazierà tra generi musicali diversi, per offrire un evento godibile a tutti all’insegna della sicurezza e della buona musica.”



Per la 31esima edizione – dal 29 luglio al 7 agosto – il ricco cartellone di Suoni di Marca Festival 2021 vanterà una proposta musicale a trecentosessanta gradi, che negli anni si è estesa anche verso generi più mainstream, senza mai dimenticare di dare voce alle realtà musicali emergenti del territorio e non, che spesso faticano a trovare uno spazio per far conoscere la propria musica.

SUONI DI MARCA 2021

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/suonidimarca2021



GIOVEDì 29/07/2021 – INGRESSO GRATUITO

20.00 – 00.00 PALCO SAN MARCO

SELTON

SIR OLIVER SKARDY

GIUSEPPE VECCHIATO

PORFIRIO RUBIROSA



VENERDì 30/07/2021

20.00 – 00.00 PALCO SAN MARCO

PUNKREAS

OMAR PEDRINI

MAURIZIO PIROVANO



SABATO 31/07/2021

20.00 – 00.00 PALCO SAN MARCO

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

CARA CALMA

LOST



DOMENICA 01/08/2021

20.00 – 00.00 PALCO SAN MARCO

RUMATERA

SAMUELE STANCO E I GABBIANI MALVAGI

CHARLIE AND THE SUPERBAD NEWS



LUNEDì 02/08/2021

20.00 – 00.00 PALCO SAN MARCO

MAX GAZZÈ

DIPLOMATICO E IL COLLETTIVO NINCO NANCO

STEFANO ARTUSO



MARTEDì 03/08/2021

20.00 – 00.00 PALCO SAN MARCO

RAPHAEL GUALAZZI e SIMONA MOLINARI

CRISTIANA VERARDO



MERCOLEDì 04/08/2021

20.00 – 00.00 PALCO SAN MARCO

LO STATO SOCIALE

SONOHRA



GIOVEDì 05/08/2021

20.00 – 00.00 PALCO SAN MARCO

FULMINACCI

LIET

ENRICO MAGGIOTTO



VENERDì 06/08/2021

20.00 – 00.00 PALCO SAN MARCO

RADIOFIERA

TOLO MARTON



SABATO 07/08/2021

20.00 – 00.00 PALCO SAN MARCO

I MINISTRI

THE BASTARD SONS OF DIONISO



Sulla scorta dell’esperienza dello scorso anno a Villa Margherita e dei numerosi incontri con Questura e Polizia Municipale, anche l’edizione 2021 del festival sarà gestita in totale sicurezza. L’organizzazione ha infatti previsto la suddivisione della manifestazione in differenti aree con ingressi separati, volta ad evitare qualsiasi commistione di flussi: l’Area Concerto, che rispetterà tutte le linee guida governative con posti seduti e distanziati per chi vorrà godersi gli spettacoli dal vivo, e le aree di Percorso del Gusto e Mostra-Mercato, anch’essi progettati seguendo alla lettera i protocolli ufficiali.

Per l’Area Concerto, aperta dalle ore 20.00 a mezzanotte, è possibile prenotare il proprio biglietto su Ticketone. Accanto, l’area di Percorso del Gusto e Mostra-Mercato sarà invece aperta al pubblico dalle ore 18.00 ad ingresso libero con contributo responsabile di 2€. Chi sarà in possesso del titolo d’accesso all’Area Concerto, potrà entrare nell’area adiacente gratuitamente per godersi le prelibatezze del percorso enogastronomico e la Mostra-Mercato.