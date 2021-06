STUPINIGI SONIC PARK: dal 30 giugno 15 appuntamenti con la musica a Nichelino (Torino)

Stupinigi Sonic Park alla Palazzina di Caccia di Stupinigi (Nichelino) si presenta quest’anno in una nuova ed inedita “Limited Edition”: 15 appuntamenti per un festival unico fatto di veri e propri eventi esclusivi. Cambia la location: non più il parco, come da tradizione, ma il Cortile d’Onore con una scalinata molto ampia come palco naturale e la facciata della Palazzina di Caccia a fare da prestigiosa scenografia.

Cambia il format: SSP 2021 sarà un’edizione limitata, più intima e raccolta, con posti contingentati, a sedere, per un numero ridotto di 1.000 spettatori, e con performance esclusive di grandi nomi italiani ed internazionali in versione unplugged o con progetti inediti. Cambiano, infine, anche gli artisti rispetto alle precedenti edizioni: nell’edizione della ripartenza, dopo lo stop del 2020, Stupinigi Sonic Park vuole essere un omaggio alla musica nei suoi più diversi generi e differenti stili musicali, da Marco Masini a Venerus, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Nek, Emma, Fabrizio Moro, Calibro 35, Robben Ford e Bill Evans, Max Pezzali, Gigi D’Alessio, Gianna Nannini, Levante, Franco126, Psicologi.

STUPINIGI SONIC PARK 2021



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/stupinigi2021



_Mercoledì 30 giugno, ore 21

Marco Masini, ElettroAcustico 2021 – Biglietti da 30 a 55 euro



_Giovedì 1 luglio, ore 21

Venerus, Magica Musica – Biglietti da 22 a 31 euro



_Venerdì 2 luglio, ore 21

Antonello Venditti, Unplugged Special 2021 – Biglietti da 40 a 75 euro



_Lunedì 5 luglio, ore 21

Umberto Tozzi, Songs – Biglietti da 35 a 65 euro



_Giovedì 8 luglio, ore 21

Nek, Live Acustico 2021 – Biglietti da 30 a 55 euro



_Venerdì 9 e sabato 10 luglio, ore 21

Emma, Fortuna live 2021



_Lunedì 12 luglio, ore 21

Fabrizio Moro, Canzoni nella stanza percorso unplugged – da 30 a 55 euro



_Martedì 13 luglio, ore 21

Calibro 35, Post Momentum Tour – Biglietti da 22 a 31 euro



_Mercoledì 14 luglio, ore 21

Robben Ford and Bill Evans, Miles, Blues and Beyond – da 29,90 a 49,45 euro



_Venerdì 16 e sabato 17 luglio, ore 21

Max Pezzali, Max 90 live – Biglietti da 46 a 69 euro



_Lunedì 19 luglio, ore 21

Gigi D’Alessio, Mani e voce – Biglietti da 35 a 65 euro



_Martedì 20 luglio, ore 21

Gianna Nannini, Piano Forte e Gianna Nannini La Differenza – da 40 a 79 euro



_Giovedì 22 luglio, ore 21

Levante, Dall’alba al tramonto live – Biglietti da 34,50 a 46 euro



_Sabato 24 luglio, ore 21

Franco126, Multisala Premiere – Biglietti da 29,90 a 41,40 euro



_Domenica 25 luglio, ore 21

Psicologi, Estate 2021 – Biglietti a 28,75 euro



«In questo anno fatto di distanze e solitudini, la musica dal vivo è uno degli elementi che più è mancato nelle nostre vite – spiegano Alessio e Fabio Boasi, Reverse Agency, produttori di Stupinigi Sonic Park -. Quest’estate Stupinigi Sonic Park vuole celebrare il ritorno della musica nelle nostre vite. Un ritorno atteso, un omaggio alla “Musica” nella sua totalità e in tutti i suoi generi».