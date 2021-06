SHERWOOD Festival: tutto il programma dei concerti dal 23 giugno al 24 luglio 2021

Come annunciato non sarà il festival dei grandi nomi italiani ed internazionali, alcuni dei quali sono già stati annunciati per il 2022, le limitazioni imposte, infatti, snaturerebbero l’essenza stessa del festival e la sua sostenibilità. È invece una boccata d’aria, che guarda agli artisti locali, molti dei quali si stanno facendo apprezzare sia nel panorama italiano che all’estero, e ad artisti italiani che ben stanno figurando in questo momento.

Confermatissimi invece alcuni tradizionali appuntamenti come l’Hip Hop Day, Gasp – Il festival del fumetto, tanto sport curato dalla Polisportiva San Precario e dalla Palestra Popolare Galeano, oltre alla sempre ricca offerta gastronomica, agli appuntamenti culturali con dibattiti, proiezioni di documentari, presentazioni di libri e la giornata Sherwood For Kids dedicata ai più piccoli. Confermata anche la proiezione degli Europei di calcio su maxi-schermo, che costituisce un ulteriore momento di socializzazione e ritrovo.

SHERWOOD Festival 2021



GIUGNO

M 23 – LITTLE ALBERT + KRIFI WAG

G 24 – FALOU SECK & THE MELTING BEATS

V 25 – Reggae Day: PATOIS BROTHERS + BOMCHILOM & MR. ROBINSON

S 26 – GALASSIA CLUB

D 27 – GASP! FUMETTI A SHERWOOD – 3a Edizione

L 28 – CHIARA PATRONELLA + NEREO FIORI

M 29 – RIFF GREEN & FRIENDS

M 30 – ESPAÑA CIRCO ESTE

LUGLIO

G 01 – GIAN MARIA ACCUSANI (Prozac+/Sick Tamburo)

V 02 – CORNEA

S 03 – GARRAPATEROS

D 04 – ROAD TO GALEANO – 8a Edizione

L 05 – IVCA

M 06 – SIZ & THE UNDERDOGS BAND

M 07 – METRO QUADRO & FLEXIONAL

G 08 – Spettacolo “20ANNI – Cronache di inizio millennio dal G8 di Genova”

V 09 – YOTAM + ANTARTICA + MOTHER

S 10 – HIP HOP DAY – 11a Edizione: Freestyle Battle + Special Guest

D 11 – SHERWOOD FOR KIDS – 7a Edizione

L 12 – DEGRETTICA CP

M 13 – GIULIA VIDALE, ELLI DE MON, MOVIE STAR JUNKIES

M 14 – POST NEBBIA

G 15 – IL FULCRO

V 16 – MESSA + HORROR VACUI

S 17 – DOLA + COLLA ZIO

D 18 – SHERWOOD Buskers

L 19 – THE MILLS

M 20 – DIPLOMATICO E IL COLLETTIVO NINCO NANCO

M 21 – PUNKREAS “Funny Goes Acoustic”

G 22 – “sQUEERt” – Siamo tutt* uno spettacolo

V 23 – FALAFEL FAZZ FAMILIA

S 24 – FURIO E GLI SKA-J Tutte le sere “1€ può bastare”

L’area di Sherwood Festival è stata ripensata per permettere al pubblico di partecipare in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid, mettendo in campo uno sforzo enorme per permettere di tornare a vivere e frequentare quello che, da molti anni, è uno degli appuntamenti culturali cardine non solo dell’estate padovana ma di tutta la regione.

“Siamo consapevoli che ci stiamo assumendo anche un forte rischio”, continua Favaretto, “i costi per trasformare un parcheggio vuoto in un festival dai molteplici contenuti come il nostro sono altissimi, per questo sarà necessaria la massima comprensione e responsabilità da parte di tuttə coloro che lo attraverseranno.”