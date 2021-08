SEXTO ‘NPLUGGED 2021: la XVI edizione dal 5 all’8 agosto a Sesto al Reghena (PN)

La sedicesima edizione di Sexto ‘Nplugged si conferma anche nel 2021 una delle rare realtà festivaliere capace di confezionare una line up tutta internazionale, mantenendo inalterata la sua natura di boutique festival, attento alla ricerca, la sperimentazione e alla qualità musicale.

Dal Belgio – in ESCLUSIVA NAZIONALE ESTIVA – i re dell’alt-pop Balthazar, le icone storiche dell’indie pop rock britannico The House of Love – in ESCLUSIVA NAZIONALE e PER LA PRIMA VOLTA dal vivo in ITALIA, la sofisticata elettronica post-rock dei polistrumentisti tedeschi The Notwist – in ESCLUSIVA PER IL NORD EST – e le atmosfere crepuscolari dell’Islanda di Ásgeir, in ESCLUSIVA PER IL NORD ITALIA.



Confermata la storica e magica venue di Piazza Castello, appena rinnovata e che mantiene intatte intimità e una acustica naturale invidiabile e difficilmente eguagliabile. Una certezza anche l’unicità delle esibizioni, una caratteristica alla quale Sexto‘Nplugged non rinuncia e che in questa edizione vedrà Ásgeir in una performance rimodellata appositamente per il Festival nella scaletta e nell’esibizione, e The House of Love che proporranno dei brani dal nuovo album di prossima uscita, in anteprima mondiale.

Sexto ‘Nplugged cresce e il 2021 è anche l’anno degli eventi collaterali nella vicina piazzetta Burovich. Nasce Sexto Lounge, uno spazio dedicato al pre e post concerti, con dj set tutti al femminile, ricercati e dedicati alla fruizione artistica. Sarà infatti allestita una mostra d’arte nell’adiacente spazio espositivo, frutto del format Sexto Art Lovers, che unisce musica e arte visiva e che presenta mensilmente un artista visivo emergente.



Tutto il piccolo e prezioso borgo medioevale, incastonato all’interno di spazi naturalistici di rara bellezza, diviene uno spazio inclusivo e poliedrico, votato alla musica, all’arte e alla cultura in ogni sua forma. L’offerta data al pubblico in questa edizione, scaturisce così da molteplici input, tutti all’insegna della qualità, della ricerca e dell’unicità.



SEXTO ‘NPLUGGED 2021 – XVI edizione



5 agosto: BALTHAZAR

Prezzo del biglietto: 25 € + d.p.



6 agosto: THE HOUSE OF LOVE

Prezzo del biglietto: 20 € + d.p.



7 agosto: THE NOTWIST

Prezzo del biglietto: 20 € + d.p.



8 agosto: ÁSGEIR

Prezzo del biglietto: 20 € + d.p.