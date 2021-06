SEQUOIE Music Park: dal 23 giugno un mese di concerti live nel verde di Bologna

Comincia domani, non si sa quando finisce. Quello che è certo è che l’estate al Parco delle Caserme Rosse di Bologna, in via Corticella, sarà nel segno della musica di qualità – finalmente dal vivo e all’aperto – e della grande voglia di ripartire di tutto il settore.

Sequoie Music Park è la rassegna di Unipol Arena realizzata con il sostegno di Lavoro Più e il contributo di numerosi sponsor: una sinergia che rende possibile tornare ad assistere a grandi concerti in sicurezza, nel rispetto delle normative anti-Covid, con oltre 1.000 posti a sedere nel grande parco alle porte della città e decine di eventi in programma.

La rassegna è anticipata da Oltre festival: da mercoledì 23 a lunedì 28 giugno un’anteprima di cinque giornate dedicate al mondo indie e alle sue sonorità. Da giovedì 1 luglio i concerti di Sequoie Music Park prendono il via spaziando in ogni genere musicale.