MAROSTICA Summer Festival: la sesta edizione dall’8 al 16 Luglio 2021

In occasione della sesta edizione di Marostica Summer Festival, in programma dall’8 al 16 luglio, Piazza degli Scacchi potrà ospitare 2.200 persone. È arrivata da parte della Regione del Veneto l’attesa deroga per gli eventi estivi organizzati da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica.

MAROSTICA Summer Festival 2021

8 luglio – Francesca Michielin

9 luglio – Piero Pelù

10 luglio – “Musicall” – Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone

12 luglio – Colapesce e Dimartino + Blonde Brothers

16 luglio – Gianna Nannini

“Siamo molto soddisfatti che la Regione del Veneto abbia accolto la richiesta della Città di Marostica, supportata dal prestigio degli eventi e dalla professionalità dell’organizzazione – dichiara il sindaco Matteo Mozzo – Abbiamo in programma una estate ricca di musica e vogliamo che questa offerta sia alla portata di più persone possibili, naturalmente rispettando tutti i protocolli di sicurezza. La nostra piazza, che in passato ha ospitato anche 5.000 persone, può infatti accogliere in sicurezza le 2.200 persone previste dalla deroga. Il risultato è stato, come sempre, un grande lavoro di squadra fra amministratori, uffici comunali e DuePunti Eventi, ma dobbiamo ringraziare prima di tutto l’assessore regionale Manuela Lanzarin e gli uffici competenti della Regione del Veneto e dell’Ulss7 Pedemontana per l’attenzione riservata alla nostra realtà. Adesso concentriamoci sull’accoglienza dei visitatori e sullo spettacolo!”.

“E’ un segnale importantissimo per lo spettacolo dal vivo, di fiducia e di avvio verso la ripresa e la normalità – il commento di Valerio Simonato, titolare di DuePunti Eventi e organizzatore di Marostica Summer Festival – La deroga ripaga dei nostri sforzi di aver messo in piedi, nonostante le incertezze del periodo, un cartellone prestigioso, con artisti di fama nazionale. Saremo rigorosissimi, come sempre, sui protocolli di sicurezza, ma almeno adesso possiamo contare su una platea più ampia che, se non raggiunge i numeri delle passate edizioni, ci permetterà maggiore respiro. Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Marostica che, oltre ad aver sempre creduto nella forza del nostro progetto artistico e di promozione della città, ci ha supportato in questo iter complicato”.

La deroga si traduce in una maggiore disponibilità di biglietti, soprattutto per quei concerti, come l’evento di Piero Pelù, già arrivati alla capienza massima. Le prevendite sono quindi disponibili per tutti i concerti del cartellone che spazia dalla musica d’autore al rock, dal musical alla canzone leggera.

Ad inaugurare il festival, l’8 luglio, Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale, con una tappa del tour “Fuori dagli spazi”. Cantautrice e polistrumentista, ha all’attivo cinque album e a marzo 2021 è tornata sul palco dell’Ariston per la 71° edizione del Festival di Sanremo con il brano Chiamami per nome in coppia con Fedez, arrivando al secondo posto. Il 14 maggio scorso è uscito Cinema il brano di Samuel con la collaborazione di Francesca Michielin.

“Scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la musica dal vivo” per Piero Pelù, il 9 luglio, con una tappa del tour “Gigante Live”. L’artista ha da poco festeggiato i 40 anni di carriera e, come al solito, “El Diablo” preannuncia una serata di grande rock ed energia.

Il 10 luglio “Musicall”, da “La Dolce Vita” a “Notre Dame de Paris”, da Federico Fellini a Riccardo Cocciante, ovvero il meglio dei musical e delle colonne sonore di tutti i tempi. Un format con il quale Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone fondono immagini e musica, interpretando a modo loro le colonne sonore che hanno reso immortali film e opere. Tre grandi voci accompagnate dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, per un tuffo nelle melodie evergreen del presente e passato, guardando al futuro.

Il 12 luglio arrivano Colapesce e Dimartino. Il duo rivelazione di Sanremo 2021 sarà in tour portando nella dimensione live lo straordinario successo del loro ultimo album “I mortali²”(42 Records/Numero Uno) e della hit in vetta a tutte le classifiche streaming e radio “Musica leggerissima” (già certificata Doppio Disco di Platino).

Infine, inedita versione pianoforte e voce anche per Gianna Nannini (16 luglio), con il concerto “Piano forte e Gianni Nannini – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album “La Differenza”. La rocker è pronta ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante, con un concerto che sarà un’occasione imperdibile per ascoltare i suoi brani più amati in una nuova espressione artistica.

I biglietti del concerto di Piero Pelù acquistati nel 2020 rimangono validi per la nuova data del 2021. I posti saranno tutti a sedere e riposizionati secondo categoria di prezzo rispettando il nuovo allestimento previsto dalle disposizioni anti-contagio.

Si informa che per l’accesso ai concerti NON è richiesto il Green Pass, ma solo l’utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherina, gel disinfettante, distanziamento).

