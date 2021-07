LUMEN MUSIC Festival: dal 5 all’8 agosto a Torri di Quartesolo (Vicenza)

Dopo 7 edizioni, un percorso in continua crescita e un anno di stop forzato, Lumen Festival riparte nel 2021 più forte che mai, in partnership con Snackulture. Per non farsi mancare nulla, il festival si sdoppia anche in due versioni: il Lumen Boutique, dall’atmosfera più intima e un focus sulle esperienze, e il Lumen Music, che sarà la continuazione del percorso intrapreso fin qui e sarà incentrato su un’offerta musicale di altissimo livello.

Per il Lumen Music Festival dal 5 all’8 agosto faranno scalo a Vicenza alcuni dei nomi più caldi del panorama musicale italiano, con una proposta ricca e capace di accontentare un po’ tutti, dagli amanti del rap, a quelli dell’indie, a quelli del pop.



LUMEN MUSIC Festival 2021

@ Spark – Torri di Quartesolo (Vicenza)

Day 1 — GIOVEDÌ 5 Agosto

PSICOLOGI + WILL



Day 2 — VENERDÌ 6 Agosto

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS + LEON FAUN + BAIS

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/fask-lumen



Day 3 — SABATO 7 Agosto

MECNA + POST NEBBIA + IRBIS37



Day 4 — DOMENICA 8 Agosto

MARGHERITA VICARIO + BNKR44 + ANTARTICA

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/vicario-lumen

Grazie all’app per eventi made in Vicenza NOWR, poi, sarà anche possibile accedere a esclusivi vantaggi: sconti su un abbonamento per le 4 serate e sul merchandising ufficiale Lumen, oltre alla possibilità di acquistare i token per gustare cibi e bevande evitando lunghe file. I biglietti dei singoli giorni, invece, sono già in vendita sui circuiti Ticketmaster, TicketSMS e TicketOne. Su TicketSMS e TicketOne, inoltre, è possibile acquistare i biglietti con 18 app.

La location del Lumen Music Festival, dal 5 all’8 agosto 2021, sarà SPARK, un’area polifunzionale a Torri di Quartesolo, alle porte di Vicenza, situata in un parco di oltre 5000mq sulle rive di un lago, dove non solo sarà possibile ascoltare buona musica durante le serate del festival, ma durante il giorno anche praticare sport (beach volley e padel), wakeboard, e prendere il sole in una spiaggia perfettamente allestita e completamente nuova.