Il Sziget Festival riparte: dal 10 al 15 Agosto 2022 sull’Isola di Obuda – Budapest

Il Sziget festival si terrà tra il 10 e 15 Agosto 2022 sull’Isola di Obuda – Budapest, e la vendita dei ticket partirà con una promo di 48 ore tra il 12-14 Agosto 2021 e si potranno acquistare i pass e i VIP pass. La vendita standard partirà nei prossimi mesi autunnali.

L’Isola della libertà tornerà ad aprirsi al pubblico nel 2022 con una grande edizioni piena di super artisti, performance e show di ogni tipo!



A causa della pandemia il Sziget ha dovuto rinviare le ultime due stagioni ma il ritorno del 2022 sarà grandioso! Nel 2019 furono 530.000 gli spettatori che vi parteciparono, 1000 gli spettacoli che inclusero nomi come: Ed Sheeran, Foo Fighters, Post Malone, Dr Jane Goodall e Emtithal Mahmoud. Il grande risultato confermò il suo posizionamento tra i primi 5 festival al mondo.

The Island of Freedom aspetta I suoi Szitizen in arrivo da tutto il mondo e il ponte sarà aperto al festival dal 10 al 15 agosto 2022. Per celebrare questa notizia e la ripresa dei lavori si partirà con una vendita speciale di 48 ore dal 12 al 14 agosto 2021 e i ticket pass avranno un prezzo di 250€ oppure 450€ per quelli VIP!



Le informazioni sulla lineup del prossimo anno arriveranno presto ma vi garantiamo che non vorrete perdere l’occasione di celebrare tutti insieme il grande rito del Sziget con una serie di artisti dal grande nome e non!



Terminata la vendita promozionale tutte le tipologie di ticket torneranno disponibili tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno nel 2021!



https://szigetfestival.com/en/tickets

Foto credit: Rockstar Photographers