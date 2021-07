HellFest 2022: l’incredibile line-up da 350 gruppi del festival francese

L’edizione 2022 dell’HellFest è stata annunciata e, per recuperare l’edizione 2020 e 2021 che sono state rinviate a causa della pandemia, l’organizzazione del festival ha deciso di estendere questa edizione di ulteriori 4 giorni, arrivando così a 7 giorni e ad un cartellone che comprende 350 gruppi.

Tra i nomi che si possono trovare iscritti nella line-up troviamo nelle prima parte del festival Faith No More, Judas Priest, Deftones, Deep Purple, Korn, Megadeth, Dropkick Murphys, Airbourne, Offspring, Social Distortion, Killing Joke, Avenged Sevenfold e Five Finger Death Punch. Nella seconda parte ci saranno Scorpions, Wardruna (con show studiati apposta per questa tappa dei loro tour), gli Helloween (al completo), Rise Against, Nine Inch Nails (data unica in europa) e ancora Ministry, Alice Cooper, Bad Religion, Guns N’Roses, Nightwish, Black Label Society, Avatar, Sabaton, Bring Me The Horizon, Mercyful Fate e Metallica.

Le date del festival si suddividono in 2 gruppi: il primo che va da venerdì 17 a domenica 19 Giugno 2022 inclusi, il secondo da giovedì 23 fino a domenica 26 Giugno 2022 inclusi.

Il primo gruppo di date risulta già sold-out perché fa riferimento ai biglietti venduti per l’edizione 2020 ( se volete provare a cercare dei biglietti, potete tentare sull’unico canale consigliato dal festival, cioè su TicketSwap al seguente link ticketswap.fr/hellfest ).

Per quanto riguarda invece il secondo gruppo di date è invece possibile accedere alla prevendita solo per coloro che hanno acquistato i biglietti per edizione anniversario ad Ottobre 2019 ( ovvio, questo è applicato solo a chi non ha rivenduto il proprio biglietto tramite il canale ufficiale di TicketSwap o a chi ha richiesto il rimborso ). Controllate la posta in arrivo della email che avete inserito al momento dell’acquisto per trovare un codice univoco che vi garantirà l’accesso alla prevendita. Tale codice vi garantisce l’accesso dalle 13:00 del 6 Luglio 2021 fino alle 12:00 del 7 Luglio per la prevendita dei Pass 4 giorni ( acquisto max. 2 pass a persona ) e dei biglietti giornalieri che avverrà il 6 Luglio 2021 ( per tutte le informazioni dettagliate visitate questa pagina ).

La vendita aperta a tutti avrà inizio dalle 13:00 del 7 Luglio 2021. Il prezzo per il Pass 4 Giorni è di 289€, se invece avete esigenza o desiderate optare per i biglietto giornaliero il costo per ogni singolo biglietto è di 105€.