GO GO BO: la seconda edizione il 3 e 4 Luglio a Bologna

Dopo il successo della prima edizione, sabato 3 e domenica 4 luglio 2021 torna “GO GO BO”, un festival di musica nato a Bologna nel 2020 e organizzato presso il parco Pontelungo (via Agucchi 121), location riconfermata anche per questa nuova edizione.

“Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancor di più”: il claim della seconda edizione di Go Go Bo vuole ricordarci della vita oltre la pandemia, quella dove si tornerà sotto i palchi ad ascoltare musica e a vivere nuovamente la bellezza della condivisione.

Un ampio spazio verde, due palchi all’aperto e tanti ospiti a riempire con la loro musica il parco Pontelungo: due intere giornate estive per cantare e far ripartire la musica dal vivo a Bologna. Mercatini, food, drink e dj set per arricchire i nostri sensi con la bellezza.

Una lineup ricca e variegata per la seconda edizione del festival che ospiterà quest’anno ben tredici progetti musicali: dai protagonisti più amati dell’ultima edizione di XFACTOR – Melancholia e Little Pieces of Marmelade – alle giovani scommesse del panorama indipendente – tra cui Marco Castello, Colombre e Ginevra -, fino ad arrivare a vere e proprie band culto, quali i Soviet Soviet e I Camillas. Chiudono il cartellone Bob Angelini, Rareș, PRAINO, Marinelli e LaPara.

Partners dell’iniziativa saranno Draghetti srl e Amaro Silano, dimostrandosi entrambe realtà che sostengono attivamente la ripartenza della musica dal vivo.

Di seguito il programma completo della seconda edizione di Go Go Bo:

3 Luglio (apertura porte ore 16:30)

MELANCHOLIA

COLOMBRE

ROBERTO ANGELINI

RAREȘ

PRAINO

MARINELLI

Dj set Fabio Nirta



4 Luglio (apertura porte ore 16:30)

LITTLE PIECES OF MARMELADE

MARCO CASTELLO

SOVIET SOVIET

GINEVRA

FRAGMENTS OF LIGHT

LAPARA

LA STORIA DE I CAMILLAS

Dj set Fabio Nirta

PREZZI BIGLIETTI:

29 euro + d.p. (abbonamento valido per i 2 giorni di Festival);

17 euro + d.p. (biglietto giornaliero)

Biglietti in vendita a questo link > https://www.diyticket.it/festivals/197/gogobo-mi-ritorni-in-mente-ii-edizione