FILAGOSTO diventa un festival diffuso: la 19° edizione fino al 4 settembre a Bergamo

Il Filagosto Festival torna con un’edizione limitata dalle restrizioni imposte dal controllo della pandemia, ma con tanta voglia di resistere e perseverare nel proporre la musica che in questi anni ne ha caratterizzato l’identità e lo ha reso uno dei festival più conosciuti e apprezzati del panorama nazionale.

«A causa delle restrizioni e dei divieti, anche questa estate il festival avrà una veste differente da quella a cui eravamo abituati fino a un paio di anni fa. Quello che non cambierà sarà la voglia di proporvi musica dal vivo e contribuire a rendere Bergamo una provincia ricca di concerti e di cultura. Nonostante i divieti, nonostante le limitazioni, nonostante tutto. Abbiamo deciso di esserci perché non ci vogliamo fermare, perché la musica non si deve più fermare».

In questa edizione, per la prima volta in assoluto il Filagosto Festival non si svolgerà in un’unica settimana, ma con più appuntamenti durante tutta l’estate. I concerti saranno spalmati su diverse date a giugno, luglio e agosto, con un calendario che è ancora soggetto ad alcune lievi modifiche e che sarà annunciato completo nei prossimi giorni.

Dopo i concerti di giugno con Generic Animal, Shandon, Joo e Sugar Candy Mountains, i prossimi concerti sono:

10 Luglio

THE ANDRE + Spuma nera

Ink Club – Ink Club – 10 euro – prenotazione obbligatoria con tessera Arci



15 Luglio

MEMENTO

Ink Club – 5 euro – prenotazione obbligatoria con tessera Arci



24 Luglio

TERSØ + Planet Opal

Ink Club – 5 euro – prenotazione obbligatoria con tessera Arci



7 agosto

STUDIO MORENA

Ink Club – 10 euro – prenotazione obbligatoria con tessera Arci



20 Agosto

VIPRA + Le Endrigo

Edoné – ingresso libero con prenotazione

21 Agosto

BNKR44 + Nervi

Edoné – ingresso libero con prenotazione

22 Agosto

AURORO BOREALO in “Nascostify”

Edoné – ingresso libero con prenotazione



4 Settembre

IL DANNO

Ink Club – 7 euro – prenotazione obbligatoria con tessera Arci

Continua la collaborazione con i locali di Bergamo che ospitano le serate del Filagosto festival all’interno dei loro spazi, così come avvenuto nel 2020. Si tratta di Ink Club (via Carducci 4/B, Bergamo) e Edoné (via A. Gemelli 17, Bergamo).

I concerti di #filagosto2021 rispetteranno rigorosamente le misure anti Covid adottate dal Governo. Gli spettacoli, quindi, prevederanno posti a sedere, ingressi contingentati e obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

In ogni caso la prenotazione sarà obbligatoria e, per alcuni live, sarà previsto l’ingresso tramite sottoscrizione a pagamento. Sarà la prima volta da quando è nata l’Associazione Filagogiovani.

«L’attuale condizione in cui versano i locali e il mondo della musica ci ha portato a chiedere la vostra collaborazione e il vostro aiuto per rendere sostenibile le singole serate e aiutare le realtà in difficoltà».

Nei locali di Ink Club una mostra fotografica dedicata al Filagosto festival

Al primo piano del locale, in un’atmosfera intima e ricercata è possibile ammirare le foto scattate durante i concerti del Filagosto dai fotografi Giada Arioldi, Francesco Bassanelli, Claudio Romani e Ripamonti Andrea.