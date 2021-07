ETRURIA ECO Festival 2021: scopri i protagonisti della XV edizione del festival di Cerveteri (Rm)

La XV Edizione dell’Etruria Eco Festival si svolgerà dall’1 al 31 Agosto 2021 presso il Lungomare dei Navigatori Etruschi di Campo di Mare in Cerveteri (Rm).



In programma: Subsonica, Coma_Cose, Negrita, La Rappresentante di Lista, Melancholia, Piotta, Vasco Brondi. Oltre dodici artisti in cartellone tra Dj set, musica rock e hip hop. Etruria Eco Festival quest’anno festeggia il suo 15esimo anniversario a Campo di Mare (Cerveteri), nella nuova location del Lungomare dei Navigatori Etruschi, oggetto di una profonda opera di restyiling.



Una delle manifestazioni più attese e ricche di storia, non solo del Litorale a Nord di Roma ma di tutto il centro Italia, quest’anno amplia il proprio programma abbracciando l’intero mese di Agosto. L’evento offrirà grandi concerti, tutti rigorosamente a ingresso gratuito, e un grande eco-villaggio con stand di artigianato artistico e spazi ristoro. Come ogni anno, non soltanto musica e spettacolo: incontri e dibattiti su tematiche ambientali e sociali, mostre e laboratori per i più piccoli, esibizioni di artisti emergenti e indipendenti.

L’ingresso ai concerti è gratuito su prenotazione fino ad esaurimenti posti



E’ obbligatorio prenotarsi attraverso il seguente link: https://dice.fm/?lng=it



Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.30 con apertura porte alle ore 19:00

Il programma:



Martedi 10 Agosto

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, MELANCHOLIA



Sabato 14 Agosto live hip hop

BRUSCO & Roots in the sky, PIOTTA, METAL CARTER, ICE ONE, RAINA



Domenica 15 Agosto

BODY FUNK festival

Un viaggio musicale con la storia della house e funk music mondiale



Giovedi 19 Agosto

VASCO BRONDI



Venerdi 20 Agosto

NEGRITA



Sabato 21 Agosto

COMA_COSA



Domenica 22 Agosto

SUBSONICA

“Come avevamo anticipato, dopo la scorsa edizione in piena pandemia, Etruria Eco Festival festeggia i suoi 15 anni con un cast di artisti davvero straordinari – dichiara Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – un cartellone ricercato, che vedrà esibirsi band che hanno caratterizzato e continueranno a segnare il panorama musicale nazionale e internazionale in maniera indissolubile. Nel pieno spirito che accompagna da sempre il Festival, tutti i concerti saranno a ingresso gratuito. Abbiamo cercato di abbracciare un pubblico ampio con un’offerta musicale molto diversificata e una particolare attenzione ai più giovani, che hanno maggiormente sofferto le privazioni e le chiusure dell’ultimo anno e mezzo. Vogliamo che sia un Festival di rinascita, di ripartenza. Una grande manifestazione, che rispettando sempre tutte le normative legate al COVID-19, possa essere anche un volano per il nostro territorio e per l’economia. Un primo importante ritorno alla normalità“.