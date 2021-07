CURTAROCK Festival 2021: dal 28 luglio al 1 agosto a Curtarolo (Padova)

Diffondiamo rock e sorrisi per la XXI edizione del CURTAROCK Festival



CURTAROCK Festival 2021

INGRESSO GRATUITO, SEMPRE



𝗺𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟴 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼

Cogito

Antartica

Mother



𝗴𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟵 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼

Hearts Apart

Tony la Muerte + The Sade

Little Boy Lost



𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟯𝟬 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼

Mastica

Alex Fernet + DJ Outback



𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟯𝟭 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼

Kill your boyfriend

Talk to her



𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼

Cosmetic

Halley dna



5 giorni di intrattenimento, musica, stand gastronomici, birrette fresche e tanto divertimento.