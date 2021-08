BAY FEST Positive Edition: il 20 e 21 agosto 2021 a Bellaria Igea Marina (RN)

Due dita incrociate, speranzose: sono il simbolo del Bay Fest Positive Edition che si terrà il prossimo 20 e 21 Agosto. Un’edizione speciale per un festival diventato culto per gli appassionati italiani – ma anche europei – del Punk Rock. Dopo la forzata rinuncia al Bay Fest 2020 questa estate si celebrerà la musica, la voglia di tornare a stare insieme e “si guarderà positivi” al prossimo futuro.

Con il motto “Stay Positive”, Hub Music Factory e LP Rock Events, in collaborazione con lo staff di Punkadeka, hanno deciso di organizzare un festival-kermesse di due giorni – tra i pochi in Italia questa estate – che sarà un contenitore di attività che il pubblico del Punk Rock ama per non passare un altro anno senza Bay Fest.

Una due giorni intensa con musica live, documentari, mostre fotografiche, talks, ecc ma con in più la possibilità di utilizzare la spiaggia e godersi il mare (da Bandiera Blu)! Un’edizione speciale e imperdibile per ritornare ad assaporare un assaggio di vita normale!

La ciliegina sulla torta di questa edizione è sicuramente lo show di Joey Cape dei Lagwagon che si esibirà come headliner nella serata del 21 Agosto.

Cape sarà uno dei pochi artisti internazionali che suoneranno in Europa questa estate e al Bay Fest Positive Edition presenterà il suo nuovo disco, che uscirà il 13 Agosto, dal titolo eloquente “A good year to forget”.

Un album che racchiude tutte le prove e le tribolazioni degli ultimi 12 mesi vissute in prima persona da Joey: dalla pandemia, al lockdown ma anche l’intenso periodo passato a prendersi cura quotidianamente dei genitori fino ad arrivare alle registrazioni in casa di un disco che “può suonare malinconico ma intenso un po’ come il suono di Nick Drake”.

Con lui ci saranno diversi artisti nostrani, a cominciare dagli headliner della serata del 20 Agosto, i Punkreas. ìIl gruppo guidato da Paletta e Cippa, suonerà con l’attuale formazione acustica. Oltre a loro gli Shandon in acustico, GianMaria dei Prozac + che presenterà uno spettacolo a metà strada tra racconto e concerto, i romagnoli Lennon Kelly portabandiera nostrani dell’Irish-Punk e poi il tributo a Tony Sly, l’Italian punk rock karaoke e i dj set curati da Punkadeka.

20 AGOSTO 2021

PUNKREAS

LENNON KELLY (TRIO)

PUNK GOES ACOUSTIC



21 AGOSTO 2021

JOEY CAPE (LAGWAGON)

OLLY – SHANDON ACOUSTIC SOLO

GIANMARIA (from Prozac +) presenta “Da grande farò il musicista”

www.bayfest.it

Biglietti: 18 euro incluso diritto di prevendita (Single Day)

30 euro incluso diritto di prevendita (Abbonamento per tutto il festival)



VISTA LA CAPIENZA RIDOTTA, SI CONSIGLIA VIVAMENTE L’ACQUISTO IN PREVENDITA

Vi ricordiamo che tra un anno (11 – 14 Agosto 2022) tornerà al 100% il festival punk più importante d’Italia, con i già confermati Bad Religion, Millencolin, H2O, Circle Jerks e Bouncing Sou