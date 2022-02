WOLF ALICE: la band inglese in concerto il 25 novembre a Milano

Wolf Alice, la rock band inglese, torna finalmente in Italia per un appuntamento unico venerdì 25 novembre 2022 al Fabrique di Milano.

WOLF ALICE

Venerdì 25 Novembre 2022 – MILANO – Fabrique



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/wolfalice2022

Posto Unico: € 25,00 + diritti di prevendita

Dopo quattro anni dai loro elettrizzanti show all’I-Days Festival e a Firenze Rocks, il quartetto inglese è pronto per tornare in Italia per promuovere il terzo album di una carriera eccezionale, Blue Weekend, uscito lo scorso giugno 2021. Il tema ricorrente di questo nuovo lavoro è l’amore – la scoperta di esso, la perdita e la sua forza nei confronti del proprio partner, dei propri amici o semplicemente di noi stessi.

Dal punto di vista musicale, Blue Weekend trova nelle sue canzoni una nuova semplicità correlata alla maturità oramai raggiunta della band.

“Mi ricordo St. Vincent che diceva qualcosa riguardo a quando diventi anziano e reallizzi quanto hai provato a lungo a non scrivere canzoni che fossero solo le tue preferite. Quando sei giovane pensi ‘ Ho bisogno di provare alla gente che conosco tutti gli accordi e che la struttura è assurda!’ E poi quando sei più vecchio pensi ‘ Voglio solo scrivere una canzone che vorrei al mio funerale’.” Così ironizza Ellie Roswell, front-girl della band.

Fin dalla formazione, la band ha visto il suo primo album di debutto My Love is Cool arrivare alla posizione numero due della UK chart diventando disco d’oro, il loro secondo lavoro dal titolo Visions Of A Life vincere lo Hyundai Mercury Price 2018. Hanno anche ricevuto una nomination ai Grammy come Best Rock Performance, due nomination ai BRIT Awards e hanno portato a casa due premi NME e un Q Award come Best Live Band.

Dopo aver calcato i palchi più prestigiosi di tutto il mondo, tra cui il Pyramid Stage al Glastonbury Festival, Wolf Alice sono pronti a tornare nel nostro paese per trasmettere ai loro fan tutta l’adrenalina rock che hanno.

