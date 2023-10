WITHIN TEMPTATION: in concerto a Milano il 1° Dicembre 2024

WITHIN TEMPTATION annunciano oggi il “Bleed Out 2024 Tour”, serie di date a supporto del nuovo album “Bleed Out” che sarà pubblicato il prossimo 20 ottobre 2023.



Previsto anche un concerto in Italia: l’appuntamento è fissato per domenica 1° dicembre 2024 all’Alcatraz di Milano. In apertura si esibirà un’altra band che sarà annunciata prossimamente.

WITHIN TEMPTATION

Bleed Out 2024 Tour

Domenica 1° dicembre 2024 – Milano, Alcatraz

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/45eUApC

Prezzo del biglietto in prevendita: € 45,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 52,00

I biglietti sono in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita Metalitalia.com da questo momento fino alle ore 09:59 del 6 ottobre. Non sarà necessaria la registrazione al sito.

– In prevendita generale dalle ore 10:00 del 6 ottobre.