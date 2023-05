WILLIE PEYOTE: al via il 6 novembre “Non è (ancora) il mio genere – Club Tour 2023”

Inizia oggi il conto alla rovescia per il ritorno live di WILLIE PEYOTE. Il prossimo 6 novembre, infatti, il rapper e cantautore torinese partirà per un nuovo tour che lo porterà in autunno a girare per le principali città italiane.

06 novembre VENARIA REALE (TO) Teatro Della Concordia

07 novembre MILANO Fabrique

10 novembre PADOVA Gran Teatro Geox

18 novembre BOLOGNA Estragon

20 novembre FIRENZE Tuscany Hall

25 novembre CIAMPINO (RM) Orion

01 dicembre MOLFETTA (BA) Eremo Club

02 dicembre NAPOLI Casa della Musica

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3OLnPMe

L’annuncio di questi nuovi appuntamenti live arriva dopo la pubblicazione del singolo inedito “PICASSO”, disponibile in tutti gli store digitali.

“PICASSO” è la prima traccia inedita pubblicata dal rapper e cantautore torinese dopo l’uscita del suo ultimo album “PORNOSTALGIA”, uscito lo scorso maggio su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia che ha debuttato nella top10 della classifica dei dischi più venduti e ascoltati in Italia.

“Visti da fuori, così incasinati, sembriamo tutti un quadro di Picasso”

Così Willie riassume “PICASSO”, un brano nato di getto e pubblicato alla vigilia di una estate che si prospetta affollata di musica.

Peyote però ha dalla sua un pubblico davvero affezionato che si è guadagnato con 6 album pubblicati dal 2011 al 2022, ognuno capace di aggiunge un tassello alla complessa anima musicale a autorale di Willie Peyote (al secolo Guglielmo Bruno) e un lungo elenco di concerti in giro per tutta la penisola che hanno messo in mostra la capacità davvero di pochi di maneggiare il palco, una band sempre composita e di grandi professionisti e dei testi per niente banali anche laddove il tema poteva indurre a crederlo.

Energia, padronanza tecnica della musica rap, testi che guardano alla canzone d’autore, ironia tagliente e uno sguardo sempre fuori dall’ordinario su tutte le cose del mondo.

Queste sono le cartucce a disposizione della penna di Willie Peyote, questi sono gli elementi di “PICASSO”.

WILLIE PEYOTE

