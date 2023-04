WHILE SHE SLEEPS in concerto il 17 Agosto al Parco della Musica di Padova

Dopo averli avuti all’Infest l’anno scorso non potevamo rinunciare a riportarli fra noi quest’estate. Hellfire Booking Agency annuncia i While She Sleeps!

Pesanti, inarrestabili e con alle spalle sold out in location dallo spessore dell’Ally Pally, i While She Sleeps sono dei titani da non sottovalutare per un secondo.

Metalcore britannico con breakdown in grado di demolire grattacieli e melodie insuperabili, i While She Sleeps calcano la scena da oltre un decennio, sbaragliando la Top Ten inglese a più ripetizioni e conquistandosi più posti di rilievo nei programmi BBC Radio.

Da premi Kerrang! per la loro rivoluzionarietà a presenze spaccaossa a festival del calibro del Download, i While She Sleeps non fanno che sbalordire il globo, innovando costantemente il loro sound con una maestria impressionante e mettendo su live assolutamente indimenticabili.

WHILE SHE SLEEPS

17 AGOSTO 2023 | PARCO DELLA MUSICA, PADOVA

Via Venezia, 40, 35131 – Padova

Evento Facebook

Biglietti su Dice