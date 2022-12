WE WILL ROCK YOU: parte il 2 febbraio 2023 da Milano lo spettacolo con le hit dei Queen

La produttrice esecutiva Cristina Trotta, che proprio quest’anno ha lavorato con Barley Arts ai due grandiosi show sold out dei Queen + Adam Lambert all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dichiara: «Dopo tre anni di forzata sosta, finalmente con gioia torniamo a produrre lo spettacolo teatrale rock di più straordinario e riconosciuto successo internazionale. La fortunata liaison di Barley con i Queen ed il loro mondo continua».

WE WILL ROCK YOU – Tour 2023

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/3pyU2H2

MILANO, dal 2 al 5 febbraio; dal 9 al 12 febbraio, Teatro Nazionale CheBanca!

TORINO, dal 3 al 4 marzo, Teatro Colosseo

LUGANO (SVIZZERA), 8 marzo, Teatro Lac

PADOVA, 18 marzo, Gran Teatro Geox

BERGAMO, 30 marzo, Creberg Teatro Bergamo

TRIESTE, dal 4 al 6 aprile, Politeama Rossetti

TRENTO, dal 12 al 13 aprile, Auditorium Santa Chiara

BRESCIA, 15 aprile, Gran Teatro Morato

FIRENZE, dal 21 al 23 aprile, Teatro Verdi

REGGIO EMILIA, dal 28 al 30 aprile 2023, Teatro Valli

L’annuncio della stagione 2023 dello spettacolo teatrale musicale ha suscitato nelle scorse settimane grande interesse nel pubblico, che non vede l’ora di tornare a riempire i teatri per vedere – e ascoltare! – la storia di Galileo e Scaramouche. Il cast rinnovato della nuova edizione di We Will Rock You è finalmente pronto a salire sui palcoscenici di alcuni dei principali teatri italiani (e non solo) per condividere il racconto di una Speranza, del potere salvifico del Rock and Roll, della condivisione e del diritto di poter esprimere se stessi.

Dice Michaela Berlini, che si conferma come Regista di questa nuova edizione no replica: «We Will Rock You è uno spettacolo potente, sempre al passo con i tempi, per la storia che porta in scena, per i suoi personaggi, per le dinamiche che li legano e per le canzoni straordinarie, coinvolgenti e intramontabili dei Queen. Poter rimettere mano ai personaggi, esplorare le loro frustrazioni, i loro sogni e la loro voglia di battersi per un futuro migliore è un lavoro semplicemente entusiasmante e anche un grande esercizio di comprensione e critica della Società in cui viviamo».

Gail Richardson, coreografa dello spettacolo, parla così delle novità in arrivo con la prossima stagione: «Sono molto entusiasta di cominciare questa edizione di We Will Rock You. Apporterò alcune modifiche alle coreografie che alzeranno ancora di più l’energia dei numeri ballati rendendo lo spettacolo ancora più dinamico e emozionante. Il nuovo ensemble è prontissimo e non vedo l’ora di travolgervi».

Martha Rossi tornerà a vestire i panni di Scaramouche, Damiano Borgi è stato scelto per il ruolo di Galileo e Natascia Fonzetti per quello di Killer Queen. Salvo Bruno sarà Khashoggi, mentre Alessandra Ferrari interpreterà Oz, Mattia Braghero sarà Brit e Massimiliano Colonna tornerà nel ruolo di Pop.