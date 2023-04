WE WILL ROCK YOU di Queen & Ben Elton: dall’1 al 11 Febbraio 2024 a Milano

Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica delle precedenti edizioni, nel 2023 WE WILL ROCK YOU, lo spettacolo musicale scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May, è tornato nelle principali città italiane con un nuovo show e un nuovo cast, infiammando intere platee al ritmo dei più grandi successi dei Queen, suonati rigorosamente dal vivo e cantati in lingua originale.

Il tour dello spettacolo prodotto da Claudio Trotta per Barley Arts e per la regia di Michaela Berlini, è ancora in corso e già, a grande richiesta, la produzione è lieta di annunciare il ritorno a Milano nel 2024, dall’1 all’11 febbraio al Teatro Nazionale CheBanca!, con la promessa di trascinare ancora una volta il pubblico, tra emozioni e risate, in questa straordinaria storia d’amore per la Musica e la Libertà, nel racconto della Speranza per un futuro migliore, dell’impegno e sacrificio necessari per cambiare un destino che sembra già scritto, del potere salvifico del Rock and Roll e del diritto di poter esprimere sé stessi.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Uicl3r

WE WILL ROCK YOU

DA GIOVEDÌ 1 A DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024

Milano, Teatro Nazionale CheBanca!, via Giordano Rota 1

Orari

Giovedì e venerdì: h. 20:45

Sabato: h. 15:30 / h. 20:45

Domenica: h. 15:30 / h. 19:45

Repliche feriali (giovedì 20:45 – sabato 15:30 – domenica 19:45)

Poltronissima: € 55,00 + prev.

Poltrona: € 45,00 + prev.

Prima Galleria: € 35,00 + prev.

Seconda Galleria: € 31,00 + prev.

Repliche festive (venerdì 20:45 – sabato 20:45 – domenica 15:30)

Poltronissima: € 60,00 + prev.

Poltrona: € 50,00 + prev.

Prima Galleria: € 45,00 + prev.

Seconda Galleria: € 40,00 + prev.