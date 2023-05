WE WILL ROCK YOU di Queen & Ben Elton: dal 15 al 17 dicembre 2023 a Roma

Tra gli spettacoli musicali più rappresentati al mondo, WE WILL ROCK YOU, scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May, ha collezionato, dal suo debutto al Dominion Theatre di Londra nel 2002, circa 6 milioni di spettatori in 4600 repliche, per 12 anni consecutivi di rappresentazioni. Ora, 21 anni dopo la sua esplosione nel West End, lo show si appresta a fare il suo grande ritorno sulle scene per una nuova stagione di 12 settimane al London Coliseum, con il leggendario commediografo, scrittore e regista Ben Elton nel ruolo del “Leader dei Ribelli”.

Nel 2023 questo incredibile spettacolo rock è tornato in Italia con un nuovo cast e un nuovo allestimento, prodotto da Claudio Trotta per Barley Arts e per la regia di Michaela Berlini. La prima parte del tour si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e critica, contando 35.000 presenze per 30 repliche nelle principali città italiane e infiammando intere platee al ritmo di 24 dei più grandi successi dei Queen.

Alla luce della grande richiesta, la produzione italiana dello spettacolo ha già annunciato nuove repliche: lo show, infatti, arriva finalmente a Roma dal 15 al 17 dicembre, al Teatro Olimpico e si prepara a tornare a Milano nel 2024, dall’1 all’11 febbraio al Teatro Nazionale CheBanca!.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Uicl3r

Il calendario della stagione 2023/2024 si arricchirà presto di nuove date.