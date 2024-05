VINICIO CAPOSSELA presenta “Altri Tasti”, speciali concerti estivi con formazioni e repertori differenti

Dopo Con i tasti che ci abbiamo, il live teatrale tratto dall’ultimo lavoro discografico Tredici canzoni urgenti, un viaggio in musica che ha attraversato tutta la Penisola collezionando numerosi sold out e riscuotendo gli entusiasmi di pubblico e critica, Vinicio Capossela torna in tour questa estate con Altri Tasti, una serie di concerti speciali con formazioni e repertori differenti.

VINICIO CAPOSSELA – Estate 2024

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4biOEz3

Lunedì 1 luglio

Vecchi Tasti – Camera a sud trentennale – esecuzione integrale

Festival di Villa Arconati – Villa Arconati, Bollate

Giovedì 4 luglio

Altri Tasti – Canzoni urgenti con band

Entroterre Festival – Giardini della Rocca, Bertinoro

Sabato 6 luglio

Altri Tasti – Canzoni urgenti con band

Monte Sole – Il Poggiolo, Marzabotto

Venerdì 12 luglio

Vecchi Tasti – Camera a sud trentennale concerto per Sergio Piazzoli

Umbria Jazz – Arena Santa Giuliana, Perugia

Mercoledì 17 luglio

Antichi Tasti – De reditu suo. Ritorni, rovine e altri crolli

Roma – Teatro Romano di Ostia Antica

Venerdì 19 luglio

Vecchi Tasti – Camera a Sud trentennale e altre canzoni urgenti

Luce Festival – Fossato del Castello, Otranto

Sabato 20 luglio

Altri Tasti – Canzoni urgenti con band

Locus Festival – Minervino Murge

Giovedì 25 luglio

Altri Tasti – Canzoni urgenti con orchestra

Piazza del Popolo, San Vito al Tagliamento

con Accademia d’Archi Arrigoni

Sabato 27 luglio

Altri Tasti – Canzoni urgenti con orchestra

Rumors Festival – Estate Teatrale Veronese – Teatro Romano, Verona

con Accademia d’Archi Arrigoni

Domenica 11 agosto

Vecchi Tasti – Camera a sud 1994 – 2024 and other personal standards

Time in Jazz – piazza del Popolo, Berchidda (SS)

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4biOEz3

Se con il tour autunnale “Con i tasti che ci abbiamo” – che ha portato in teatro le Tredici canzoni urgenti – toccare certi tasti è sembrato necessario per rispondere a certe urgenze che l’attualità imponeva, racconta Capossela – tanto più necessario sarà toccare Altri tasti ora che quelle criticità non si sono diradate e che nuove urgenze sembrano aggiungersi alle vecchie, adombrando anche l’orizzonte estivo. Prosecuzione naturale dei concerti urgenti dei mesi trascorsi, “Altri tasti” vuole perciò continuare a dare risalto pubblico alla parola, e con le parole e la musica comporre un concerto che tessa le schegge di un mondo che sembra andato in pezzi. Si offre così un discorso di critica del presente attraverso il quale riconoscere la possibilità nel limite e immaginare una prospettiva collettiva in cui ragione e sentimento si tengano sotto il sigillo della gratitudine per una vita riscattata dalla sua frammentarietà.