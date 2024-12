VIAGRA BOYS in concerto il 5 Luglio 2025 al Flowers Festival di Collegno (TO) per l’unica data italiana

La band post-punk più istrionica della Svezia torna in Italia per un’unica data dell’estate 2025: i V**gra Boys saranno tra i protagonisti del Flowers Festival di Collegno (TO), la sera di sabato 5 luglio, nell’area spettacoli allestita nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/41MeSss

I V**gra Boys sono una band che si arma di assurdità, lanciando petardi in mezzo alla stanza e restando in piedi per osservare la reazione. Guidata dal frontman Sebastian Murphy, la cui voce è un’irresistibile miscela di sorrisetti impertinenti e raspate da fumatore, la band è nota per la sua satira feroce e il suo lato oscuro e comico, una miscela unica di grinta e sleaze.

I testi di Murphy riflettono spesso sull’assurdità e l’arretratezza del mondo moderno, sebbene eviti di prescrivere convinzioni o di schierarsi. Pertanto, la musica della band è caratterizzata da una critica giocosa ma incisiva delle follie e delle contraddizioni della società, accompagnata da una produzione potente ed esplosiva.

I V**gra Boys hanno ottenuto un notevole successo e consensi, esibendosi in spettacoli sold-out in tutto il mondo, tra cui concerti prestigiosi al Coachella e al Jimmy Kimmel Live. La band ha ricevuto ottime valutazioni da Pitchfork, NME e Kerrang!, e riconoscimenti notevoli, tra cui album dell’anno da The Needle Drop. Il loro impatto si estende alla scena musicale svedese, dove hanno vinto premi come Album dell’anno e Best Live Act agli Swedish Grammis & P3 Guld Awards, evidenziando il loro ampio fascino e influenza.

VIAGRA BOYS

5.07.2025 – Flowers Festival – Collegno (TORINO)

Cortile Lavanderia a Vapore

Parco della Certosa, Corso Pastrengo 51,

euro 35 € + prev.