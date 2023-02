V**GRA BOYS: il 20 agosto dal vivo al Rock Beach Festival di Bellaria Igea Marina (RN)

La band di Stoccolma V**gra Boys (**= “ia” per i filtri antispam) torna in Italia per una data unica domenica 20 agosto al Rock Beach Festival, presso il Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RN). Gli eroi del post-punk svedese porteranno sul palco romagnolo i loro pezzi più celebri insieme a quelli di Cave World, album uscito lo scorso luglio (YEAR0001). Prima di loro gli show del cantautore e rapper Vipra e di Sillyelly, nuova regina dell’hyperpop italiano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3lSNHJr

Nel loro terzo album, Cave World, i V**gra Boys si armavano di assurdità, incarnano una satira ribollente, aggiungendo momenti di comicità dark alla grinta e allo sleaze. Prendendo ispirazione dall’attualità, l’album racconta la follia e la confusione che caratterizza attualmente il mondo. La band, all’interno delle 12 tracce che compongono Cave World, è riuscita a distillare il caos assolutamente incomprensibile del nostro tempo, ispirandosi a un video cospirazionista sulla teoria dell’evoluzione. Il frontman, Sebastian Murphy, una notte, dopo averlo visto, si è trovato a rimuginare sull’idea che l’umanità stia progredendo o meno: “La gente guarda le scimmie dall’alto in basso come forme di vita primitive, ma siamo noi, in questa società orribile e pigra, a ucciderci a vicenda. Siamo noi a far scoppiare le guerre, mentre loro sono in grado di amare e provare emozioni. Sono loro le vere scimmie o siamo noi?” Nel singolo “Punk Rock Loser“, Murphy insiste sul fatto di essere un “selvaggio” con l’espressione più affettata e meno convincente che gli riesca. “Sono sciolto” (I’m loose), aggiunge, una parola che il cantante nato negli Stati Uniti si è tatuato in svedese sulla fronte.

V**GRA BOYS

+ Vipra + Sillyelly

20 agosto 2023 – BELLARIA IGEA MARINA (RN)

BEKY BAY, ROCK BEACH FESTIVAL

Biglietti: euro 30,00 + prev.

Acquistabili a partire dalle ore 14.00 del 23 febbraio