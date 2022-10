VERDENA: la scaletta del tour “Volevo Magia”

E’ partito dal The Cage di Livorno il tour dei Verdena, che tornano live dopo 6 anni.

Alberto Ferrari, Luca Ferrari e Roberta Sammarelli hanno in programma 16 date nei club per presentare il settimo album “Volevo Magia“.

Il nuovo lavoro pone fine al lungo periodo di silenzio discografico che durava dal 2015, anno di pubblicazione del progetto in due volumi “Endkadenz”.

VERDENA – la scaletta del concerto di Livorno

Pascolare (Live debut)

Crystal Ball (Live debut)

Dialobik (Live debut)

Chaise longue (Live debut)

Cielo super acceso (Live debut)

Sino a notte (D.I.) (Live debut)

Viba

Starless

Luna

Don Calisto

Sui ghiacciai (Live debut)

Certi magazine (Live debut)

Nevischio

Paul e Linda (Live debut)

X sempre assente (Live debut)

Loniterp

Puzzle

Scegli me (Un mondo che tu non vuoi)

Encore:

Muori delay

Valvonauta

Un po’ esageri

Volevo magia (Live debut)

VERDENA – le date del tour 2022

21 ottobre – Livorno – The Cage sold out

22 ottobre – Perugia – Urban sold out

29 ottobre – Bologna – Estragon sold out

30 ottobre – Bologna – Estragon sold out

1 novembre – Bologna – Estragon sold out

2 novembre – Bologna – Estragon nuova data

13 novembre – Padova – Teatro Geox sold out

14 novembre – Firenze – Tuscany Hall sold out

16 novembre – Torino – Teatro della Concordia sold out

22 novembre – Milano – Alcatraz sold out

23 novembre – Milano – Alcatraz sold out

24 novembre – Senigallia (AN) – Mamamia sold out

26 novembre – Bari – Palaflorio

28 novembre – Napoli – Palapartenope

29 novembre – Roma – Atlantico sold out

30 novembre – Roma – Atlantico sold out

Foto di Matteo Scalet