VERDENA: al via il tour nei club italiani, con 16 date quasi tutte sold out

Si intitola “Volevo Magia” il nuovo album dei Verdena uscito venerdì 23 settembre su etichetta Capitol Records Italy/Universal Music. Il nuovo progetto è acquistabile in versione fisica nei formati CD e doppio LP a questo link > https://amzn.to/3CLKFeG

Il disco – che ha debuttato al primo posto della classifica Top Vinili e al secondo della Top Album FIMI (dati diffusi da FIMI/GfK Italia) – è stato anticipato dall’uscita di “Chaise Longue”, traccia di apertura che è anche su YouTube con un “camera car & lyrics”.

“Volevo Magia” è il settimo disco di inediti nella carriera della band di Alberto Ferrari, Luca Ferrari e Roberta Sammarelli.

Il nuovo lavoro pone così fine al lungo periodo di silenzio discografico che durava dal 2015, anno di pubblicazione del progetto in due volumi “Endkadenz”.

Al nuovo disco farà seguito un tour, prodotto da DNA Concerti, che porterà i Verdena nei più importanti club italiani.

Di seguito tutte le date, quasi tutte sold out, a cui si sono aggiunti due speciali appuntamenti “Warm-up” a Livorno e Perugia. Annunciata anche una quarta data a Bologna il 2 novembre.

21 ottobre – Livorno – The Cage sold out

22 ottobre – Perugia – Urban sold out

29 ottobre – Bologna – Estragon sold out

30 ottobre – Bologna – Estragon sold out

1 novembre – Bologna – Estragon sold out

2 novembre – Bologna – Estragon nuova data

13 novembre – Padova – Teatro Geox sold out

14 novembre – Firenze – Tuscany Hall sold out

16 novembre – Torino – Teatro della Concordia sold out

22 novembre – Milano – Alcatraz sold out

23 novembre – Milano – Alcatraz sold out

24 novembre – Senigallia (AN) – Mamamia sold out

26 novembre – Bari – Palaflorio

28 novembre – Napoli – Palapartenope

29 novembre – Roma – Atlantico sold out

30 novembre – Roma – Atlantico sold out