ULTIMOCONCERTO: sabato 27 febbraio oltre 100 concerti gratuiti in streaming

Il 27 febbraio 2021 è un giorno significativo: dodici mesi fa si procedeva alle prime chiusure dovute alla situazione di emergenza sanitaria. A distanza di un anno, i palchi che hanno fatto la storia della musica dal vivo in Italia tornano a illuminarsi contemporaneamente nella stessa serata. Gli eventi proposti saranno trasmessi in streaming gratuito, alle ore 21, sul sito www.ultimoconcerto.it e vedranno la partecipazione di band e artisti del panorama musicale italiano.



Artisti che hanno aderito per dimostrare la loro massima solidarietà verso questi spazi che spesso sono stati l’anello di congiunzione tra le prime esperienze dal vivo e i grandi tour nei palazzetti, portandoli in un contatto intimo e diretto con i propri fan.

L’Ultimo Concerto?

sabato 27 febbraio 2021 ore 21.00



99 POSSE dal DUEL CLUB di Pozzuoli (NA)

ANASTASIO e LUCI DA LABBRA dall’AFTERLIFE di Perugia

ARIANNA POLI delle OFFICINE MECA, Arci di Ferrar

BEE BEE SEA e HOLIDAY INN e YONIC SOUTH dal MATTATOYO, Arci di Carpi (MO)

BANDAKADABRA dal CIRCOLO ARCI SUD di Torino

BIG TONY & THE DRILLS dallo ZIGGY CLUB, Arci di Torino

BOBO RONDELLI dal BORDELINE di PISA

BOLOGNA RISUONA dal BINARIO 69 di Bologna

BRUNORI SAS e NAIP e CIMINI dal MOOD SOCIAL CLUB di Rende (CS)

BUZZY LAO dal FABBRICA102 di Palermo

CACAO MENTAL dall’ARCI BELLEZZA di Milano

CECCO E CIPO dal VIPER di Firenze

CISCO dall’ARCI KALINKA di Carpi (MO)

CMQMARTINA, dall’HALL di Padova

COLAPESCE & DIMARTINO dai MAGAZZINI GENERALI di Milano

COSMO dal FABRIQUE di Milano

DAVYS dal CIRCOLO AGORÀ Arci di Milano

DESTRAGE dal LEGEND di Milano

DUNK da LATTERIA MOLLOY di Brescia

EDDA dall’ARCI RIBALTA di Vignola (MO)

ERICA MOU dallo SPAZIOPORTO di Taranto

ESPANA CIRCO ESTE da GODOT APS/EKIDNA di Carpi (MO)

EUGENIO CESARO (EUGENIO IN VIA DI GIOIA ) dall’OFF TOPIC di Torino

EUGENIO RODONDI dal MAGAZZINO SUL PO – Arci di Torino

FAULTIER dal BOOKIQUE di Trento

FINLEY e DUO BUCOLICO dal VIDIA di Cesena

FRED OSTILE & MANUEL LORENZETTI dal FUORITEMA di Urbino

FUH dal CINEMA VEKKIO di Corneliano D’Alba (CN)

GAZEBO PENGUINS dall’OFF – Modena

GIORGIO CANALI e SETTEMBRE TEATRO dal CAP10100 di Torino

GIUDA dallo SPLINTER CLUB – Arci di Parma

GREG e EMILIO STELLA e MARILISA UNGARO da L’ASINO CHE VOLA di Roma

HAPPY JAZZ dal COUNT BASIE JAZZ CLUB, Arci di Genova

I BIMBI SPERDUTI DI PITER PUNK dall’ARCI CASBAH CLUB di Mantova

I MALATI IMMAGINARI da FUTURO IMPERFETTO, Arci di Pescara

I MINISTRI dal NEW AGE di Roncade (TV)

I SATOYAMA da ZAC – ZONE ATTIVE DI CITTADINANZA di Ivrea (TO)

IUMAN e BRENDA CAROLINA LAWRENCE dal CIRCOLO ARCIPELAGO di Cremona

KUSHER da CANTINE COOPUF di Varese

LACUNA COIL dall’ALCATRAZ di Milano

LA MALASORTE dallo ZEI SPAZIO SOCIALE di Lecce

LAVVOCATO dal CO_OPERA di Putignano (BA)

LEGNO da LA LIMONAIA di Fucecchio (FI)

LION D dal VIBRA – Arci di Modena

LOS AMIGOS dal CIRCOLO CULTURALE FLORIDA – Arci di Modena

LO STATO SOCIALE e I BOTANICI dal LOCOMOTIV di Bologna

LOUSIANA JAZZ BAND & ESPERANTO al LOUSIANA JAZZ CLUB di Genova

LUK e RIVA da MMB di Napoli

MAMAMICARBURO dal VIZI DEL PELLICANO – Arci di Correggio (RE)

MANNAGGIA dallo SPARWASSER – Arci di Roma

MANUEL AGNELLI & RODRIGO D’ ERASMO dal BLOOM di Mezzago (MB)

MANITOBA dal GLUE di Firenze

MARCO FRATTINI (C’MON TIGRE) dal DIAGONAL di Forlì

MARIA LAURA RONZONI dal IL COSMONAUTA, Arci di Viterbo

MARINA REI dall’ANGELO MAI, Arci di Roma

MARLENE KUNTZ dal FABRIK di Cagliari

MAX COLLINI da IDEE DI GOMMA di Correggio (RE)

MECÒ E IL CLAN dal RADECHE FONNE – Arci di Belforte del Chienti (MC)

MELLOW MOOD dal CAPITOL di Pordenone

METIS dall’ARCI APP COLOMBOFILI di Parma

MIRKOEILCANE dal LARGO VENUE di Roma

MUD – PUSH AGAINST NEW FAKES, LOBO, FRANK SINUTRE dal CINASKI di Mantova

MUDIMBI dal MAMAMIA di Senigallia (AN)

MUN dal RETRONOUVEAU di Messina

ORCHESTRA SENZASPINE dal MERCATO SONATO – Arci di Bologna

ORCHESTRA TAVOLA TONDA da ARCI TAVOLA TONDA di Palermo

PAOLO SIMONI e GEOFF TATE dal REVOLVER di San Donà di Piave (VE)

PINGUINI TATTICI NUCLEARI e CARA CALMA dallo SPAZIO POLARESCO di Bergamo

PORTA NAPOLI RISUONA dal MERCATO NUOVO, Arci di Taranto

PUNKREAS dal CIRCOLONE DI LEGNANO (MI)

RENZO RUBINO dal CASTELLO VOLANTE di Corigliano d’Otranto (LE)

ROBY FACCHINETTI dal DRUSO di Bergamo

ROY PACI dal CANDELAI di Palermo

SUBSONICA dall’HIROSHIMA MON AMOUR di Torino

SUD SOUND SYSTEM e APRÈS LA CLASSE al DEMODÈ di Modugno (BA)

SVETLANAS dal BLACKSTAR di Ferrara

TASSO da L’ARTEFICIO – Arci di Torino

THE MANGES dallo SKALETTA ROCK CLUB – Arci di La Spezia

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI dall’ASTRO CLUB di Fontanafredda (PN)

UNA GIORNATA PERFETTA da CANTINA MAJELLA – Arci di CARAMANICO (PE)

UNRULY GIRLS dal KINETTA SPAZIO LABUS di Benevento

VELTRI dall’ARCI TAMBOURINE di Seregno (MI)

VOINA dallo SCUMM Arci di Pescara

ZEN CIRCUS dal THE CAGE di Livorno

L’Ultimo Concerto? è un’iniziativa promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live DMA, che vede insieme, per la prima volta, oltre centotrenta live club e circoli sparsi sull’intero territorio italiano. Una campagna partita il 28 gennaio, giorno in cui tutti i locali coinvolti hanno pubblicato le immagini delle proprie facciate, sovrastate da un punto interrogativo. L’obiettivo primario è quello di porre l’attenzione sull’assoluta incertezza e instabilità in cui versano attualmente queste realtà.

La musica dal vivo è uno degli elementi fondamentali per la crescita degli artisti e del mondo della musica. Non solo. L’ascolto della musica, la partecipazione agli eventi live, l’incontro con suoni di ogni tipo, sono fondamentali per la crescita culturale delle persone e sostengono processi di coesione sociale.

Secondo i dati dell’osservatorio annuale SIAE 2019, nell’ambito delle attività di spettacolo, i concerti e le manifestazioni musicali dal vivo rappresentano:

– il primo settore in assoluto come volume d’affari (pari quasi a 1 miliardo)

– il secondo settore (dopo il cinema) per numero di spettacoli (385.000) e numero di ingressi e presenze (53 milioni) fra spettacoli di musica leggera, i cosiddetti ‘concertini’ e gli spettacoli all’aperto.

I Live Club sono uno dei pilastri sui cui si reggono questi dati e, a prescindere da forma giuridica, dimensione e localizzazione hanno un comune denominatore: la programmazione culturale e il sostegno alla creatività e alla promozione degli artisti, organizzando eventi di musica originale dal vivo.

Sono spazi dove si respira arte, cultura e conoscenza attraverso esposizioni di arti visive, cineforum, laboratori creativi, convegni, corsi e incontri di approfondimento. Sono luoghi multifunzionali e multidisciplinari, di promozione culturale e del proprio territorio.

Questa ricchezza di competenze e funzioni rende i Live Club degli ambienti fortemente dinamici all’interno dei quali lavorano migliaia di persone nell’ambito delle professioni dello spettacolo.

Eppure, fino a oggi, non è mai stato riconosciuto il valore e il ruolo di questi spazi, al pari di quello che avviene, invece, per i cinema e i teatri e come accade all’estero.

Ecco quindi l’azione congiunta di locali e artisti, insieme per quello che viene annunciato come “L’Ultimo Concerto?”

Il 27 febbraio, diviene quindi una data importantissima, un momento per rivedere gli artisti che amiamo salire su questi palchi. Per riscoprire o conoscere questi luoghi. Per ricordare le incredibili emozioni che queste realtà ci hanno regalato negli anni. Un appuntamento per amplificare le voci, per decantare l’importanza di spazi senza i quali, non ci sarebbero più concerti.