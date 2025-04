TRAVIS in concerto il 5 Luglio al Magnolia Summer Fest di Milano

TRAVIS in concerto sabato 5 luglio 2025 al MAGNOLIA SUMMER FEST di SEGRATE (Milano).

Un atteso ritorno in Italia per una delle band più note e acclamate della scena inglese, autrice di veri inni generazionali che dal suo esordio con l’album “Good Feeling” nel 1997, non ha mai mancato di entrare nella top 20 della classifica UK, annoverando tra i tantissimi lavori, quei due album capolavoro che sono “The Man Who” e “The Invisible Band” con i singoli “Why Does It Always Rain on Me?”, “Sing” e “Flowers in the Window” vere e proprie pietre miliari del poprock di marca britannica, che sono riusciti a far breccia nei cuori del pubblico da entrambi i lati dell’oceano e diventare delle hit anche in USA e in Italia.

Da quasi trent’anni i Travis, composti da Fran Healey (voce, piano, chitarra, banjo), Dougie Payne (basso, backing vocal), Andy Dunlop (chitarra, banjo, tastiere, backing vocal), Neil Primrose (batteria) sono ancora sulla cresta dell’onda, con un ultimo album “L.A. Times” capace di entrare al secondo posto delle classifiche inglesi e di rinverdire i fasti di una band che ha sempre cavalcato l’onda del successo.

