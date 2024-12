Tornano gli OFFLAGA DISCO PAX: parte a marzo 2025 il tour per celebrare 20 anni di “Socialismo Tascabile”

Dopo Oasis, CCCP, Teatro degli Orrori e molti altri, torna insieme ciò che è rimasto degli Offlaga Disco Pax, scioltisi nel 2014 a seguito della dolorosa scomparsa di Enrico Fontanelli.

Daniele Carretti e Max Collini hanno deciso di farlo per celebrare con un tour i vent’anni di “Socialismo Tascabile (Prove Tecniche di Trasmissione)”, il loro fiero comizio d’esordio pubblicato il 7 marzo del 2005 da Santeria / Audioglobe.

Nel corso del tempo il disco ha ampiamente superato la dimensione del culto, con infinite ristampe fisiche, in cd e vinile, e centinaia di migliaia, se non milioni, di ascolti sulle piattaforme, anche grazie al singolo, poi diventato l’inno di un paio di generazioni, “Robespierre”.

Le prime date:

Biglietti in vendita > cliccando qui

7 marzo 2025: Livorno – The Cage

8 marzo 2025: Bologna – Locomotiv

14 marzo 2025: Torino – Hiroshima Mon Amour

29 marzo 2025: Firenze – Viper

30 marzo 2025: Milano – Magazzini Generali

11 aprile 2025: Roncade (TV) – New Age

12 aprile 2025: Perugia – Urban

16 aprile 2025: Roma – Monk

18 aprile 2025: Molfetta (BA) – Eremo Club

A distanza di quattro lustri il mondo della musica e la società nel suo complesso non sono più gli stessi, ma quelle storie sono rimaste nel profondo di migliaia di persone. Di certo quando vide la luce nessuno dei tre Offlaga avrebbe potuto immaginare che “Socialismo Tascabile” e il tour infinito che lo accompagnò (158 date in venti mesi) sarebbero diventati talmente importanti che ancora oggi in tantissimi ascoltano quelle canzoni ironiche, surreali, domestiche, universali.

Con il senno di poi si potrebbe pensare che quel risultato sia stato il frutto di un piano quinquennale ben congegnato, ma la realtà resta quella che è: tre figli di Reggio Emilia e del suo portato culturale e ideologico si incontrano in un negozio di dischi, si scambiano racconti, vanno a vedere concerti, diventano amici e partoriscono una inevitabile conseguenza. “Socialismo Tascabile” è il disco che ha cambiato le loro vite e forse anche quella di tante altre persone.

Allergici alle programmazioni di lungo termine in voga oggi, hanno preferito anche in questo frangente il “mordi e fuggi situazionista” che ha contraddistinto la loro attività passata: le date nei club del tour inizieranno infatti già tra una dozzina di settimane, a cominciare dal ventesimo compleanno.

Ad aiutarli sul palco Mattia Ferrarini, polistrumentista di Reggio Emilia che ha suonato praticamente con tutte le realtà underground cittadine e che è stato scelto da Daniele e Max per l’attitudine e la sensibilità artistica, molto in sintonia con quella che ha fatto nascere gli Offlaga Disco Pax.

Per il ritorno è stata data una spolverata anche al catalogo. Ai concerti ci sarà infatti, assieme a tutta la discografia, una delle rarità più ricercate della loro produzione: in occasione del tour verrà pubblicato per la prima volta su vinile da Santeria / Audioglobe il “Prototipo Ep”, uscito nel 2010 solo su cd in edizione limitata a 500 copie numerate, diventato poi il Santo Graal dei collezionisti.

“Celebriamo il disco che ci ha cambiato la vita e ci ha reso gli adulti consapevoli che siamo adesso. Ognuno di noi due in questi dieci anni di separazione ha elaborato gli eventi come ha potuto, ma non siamo mai riusciti a lasciarci alle spalle definitivamente quelle canzoni, che sono pezzi di noi stessi. Enrico compreso. Enrico soprattutto. Sarà bello ritrovarsi e permettere anche a chi a quel tempo ci ha solo sfiorati (per questioni anagrafiche o per distrazione) di ascoltare dal vivo brani che ha amato allora o scoperto solo dopo che tutto si era compiuto. Tenteremo, ancora una volta, la presa della Bastiglia del nostro cuore bambino”