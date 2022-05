TOMMASO PARADISO annuncia le date di TOMMY SUMMER TOUR 2022, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

La scaletta del Tommy Summer Tour 2022 promette di far cantare a squarciagola dall’inizio alla fine, per festeggiare l’arrivo di un’estate – la Stagione del Cancro e del Leone, come la chiama Tommaso – in cui i grandi concerti all’aperto tornano finalmente a essere protagonisti. Durante lo show infatti si alterneranno tutti i singoli della sua carriera, i grandi successi che lo hanno reso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), fino ad arrivare ai recenti Tutte Le Notti e Magari No (disco d’oro), parte dell’ultimo album Space Cowboy.

Calendario TOMMY SUMMER Tour 2022

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/tommysummer22



Domenica 10 luglio 2022 || Brescia @ Arena Campo Marte

Mercoledì 13 luglio 2022 || Ferrara @ FERRARA Summer Festival

Lunedì 18 luglio 2022 || Marostica (VI) @ MAROSTICA Summer Festival

Sabato 23 luglio 2022 || Tarvisio (UD) @ NO BORDERS Music Festival Laghi di Fusine – Live Acustico

Mercoledì 27 luglio 2022 || Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli

Giovedì 28 luglio 2022 || Follonica (GR) @ Parco Centrale

Sabato 30 luglio 2022 || Francavilla al Mare (CH) @ SHOCK WAVE Festival

Mercoledì 3 agosto 2022 || Monopoli (BA) @ COSTA DEI TRULLI LMF

Domenica 21 agosto 2022 || Roccella Jonica (RC) @ Teatro Al Castello

Martedì 23 agosto 2022 || Marina di Ginosa (TA) MELODYE Music Fest

Venerdì 26 agosto 2022 || Taormina (ME) @ Teatro Antico

Sabato 27 agosto 2022 || Agrigento @ Teatro della Valle dei Templi

Martedì 30 agosto 2022 || San Benedetto del Tronto (AP) @ SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela con Franco126

