TOM ODELL in concerto il 27 novembre a Milano per presentare il nuovo album “A Wonderful Life”

Tom Odell annuncia oggi l’uscita del nuovo album A Wonderful Life, prevista per il 5 settembre 2025 su etichetta UROK/Virgin, e un tour europeo di 27 date che toccherà l’Italia in un’unica occasione giovedì 27 novembre all’Unipol Forum di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/43kGNyA

A Wonderful Live è stato registrato a Londra ed è composto di dieci tracce, inclusa l’opener Don’t Let Me Go. Questo settimo album in studio di Tom Odell incarna uno spirito universale di empatia e profonda onestà; un disco che osserva il panorama incerto di una società moderna frammentata e vi trova distopia e rovina, ma anche barlumi di bellezza e speranza.

In concomitanza con l’annuncio dell’album, Tom lancia il nuovo singolo Don’t Cry, Put Your Head On My Shoulder. Una ninna nanna cinematografica, il brano si innalza al cielo evocando con tutte le caratteristiche di un inno, lasciando immaginare che durante lo show in cui Tom e il suo pubblico saranno circondati del bagliore delle torce dei telefoni e delle fiammelle degli accendini.

La canzone racconta la storia di un amico bloccato nel conflitto, e della difficoltà ad imparare il modo migliore per aiutarlo. È un altro esempio significativo dell’abilità compositiva di Tom Odell e un graditissimo ritorno per questo cantautore britannico sempre più popolare.

I pezzi di A Wonderful Life cercano di comprendere un’esistenza umana che è, in fondo, caotica e contorta, mai univoca. «Vorrei poter racchiudere tutto in un bel pacchetto ordinato, con un messaggio e un’atmosfera chiari, ma queste canzoni ne sono l’esatta antitesi», dichiara. «Vivere – e scriverne in modo onesto – è diventato una parte profondamente importante della mia vita. E se sento di avere un compito, per quanto minimo, è semplicemente quello di continuare a farlo.»

Ultimamente Tom è stato lo special guest del tour di Billie Eilish e tornerà in molti degli stessi luoghi per suonare come headliner nei prossimi mesi, nell’ambito di un ambizioso tour di 27 date nei palazzetti del Regno Unito e in Europa che include una serata all’O2 Arena di Londra e l’unica data italiana del 27 novembre.

Nel frattempo il successo di Tom del 2012, Another Love, è diventato un fenomeno globale stratosferico su TikTok. Il brano, originariamente scritto da un giovane Tom ai suoi primi passi della sua fenomenale carriera musicale, ha accumulato oltre 3 miliardi di streaming su Spotify, diventando una delle 25 canzoni più ascoltate di sempre sulla piattaforma.

Questi grandi numeri di streaming e la serie di premi del settore (BRIT e Ivor Novello) rappresentano solo una parte della storia di questo talentuoso musicista che riesce a trasmettere la sua musica direttamente al cuore di milioni di persone in tutto il mondo. È uno dei motivi per cui artisti sia giovani (The Last Dinner Party, AURORA, la stessa Billie Eilish) che più anziani (Cat Stevens, Elton John) hanno espresso il loro amore e sostegno per la sua opera.

A Wonderful Life è un’opera importante di un musicista all’apice della sua carriera, la cui popolarità aumenta giorno dopo giorno.

TOM ODELL & his band present the

Wonderful life Tour 2025

Special guests: David Kushner – Etta Marcus

Giovedì 27 Novembre 2025 – MILANO

Unipol Forum – via Giuseppe di Vittorio, 6

Inizio concerti h. 18:30

Parterre in piedi: € 39,00 + prev.

Tribuna A parterre: € 50,00 + prev.

Tribuna Gold: € 50,00 + prev.

Primo anello numerato capofila: € 50,00 + prev.

Primo anello numerato: € 45,00 + prev.