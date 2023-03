TOM ODELL, dopo Gardone Riviera si aggiunge una data a Lignano Sabbiadoro il 20 luglio

A grande richiesta, Tom Odell aggiunge al suo tour una seconda data in Italia oltre a quella già annunciata di mercoledì 19 luglio 2023 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS), in occasione del festival Tener-a-mente. Il nuovo appuntamento è fissato per giovedì 20 luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD).

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3Pajz6S

Odell è sotto i riflettori da quando ha 21 anni, età in cui pubblica l’album di debutto Long Way Down, che arriva fino alle prime posizioni delle classifiche mondiali grazie a Another Love – il singolo che di recente ha avuto nuova vita grazie a dei post virali su TikTok – e un Brit Award. Ora, a 32 anni, per Odell è chiaro che il vortice che si è scatenato intorno a lui agli esordi ha dato vita a un’etica del lavoro che alla fine si è trasformata in un’ossessione. Questa ha raggiunto il suo apice a settembre 2019, quando Odell si sposta a Los Angeles per registrare monsters. «L’ansia cronica che avevo da un paio d’anni peggiorò: mi svegliai una mattina e non riuscivo più a fare musica». Per sistemare la situazione, Odell vola a casa dei suoi genitori e inizia il suo processo di guarigione, che prende la forma dei suoi ultimi due lavori, monsters e Best Day of My Life.

TOM ODELL

Mercoledì 19 Luglio 2023 – Gardone Riviera (BS)

Anfiteatro del Vittoriale / Tener-a-mente – via Vittoriale, 12

Gradinata Numerata: € 34,00 + prev.

Platea I e II Settore: € 34,00 + prev.

Gradinata: € 30,00 + prev.

Platea Non Numerata: € 30,00 + prev.

Giovedì 20 Luglio 2023 – Lignano Sabbiadoro (UD)

Arena Alpe Adria – viale Europa, 26

Poltronissima numerata: € 40,00 + prev.

Tribuna a sedere libera: € 32,00 + prev.

Prevendite attive da venerdi 3 marzo