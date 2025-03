TOKIO HOTEL: in concerto l’11 Novembre 2026 all’Unipol Forum di Milano

I TOKIO HOTEL annunciano l’ARENA TOUR 2026. La band si esibirà in concerto anche in Italia per un’unica data programmata all’Unipol Forum di Milano l’11 novembre 2026.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4ilpZhl

I Tokio Hotel sono tornati più grandi che mai! Dopo i loro tour di successo in Nord e Sudamerica e un tour europeo completamente sold-out nel 2025, la band stabilirà nuovi standard con l’ARENA TOUR 2026. Con show dal vivo spettacolari in alcuni dei maggiori palazzetti d’Europa, i Tokio Hotel promettono ai loro fan un’esperienza di concerto senza pari.

Per oltre due decenni, i Tokio Hotel hanno affascinato milioni di fan in tutto il mondo. Con hit come “Durch den Monsun” e “White Lies”, si sono affermati come una delle band internazionali di maggior successo in Germania. Il loro sound unico, la continua evoluzione creativa e le elettrizzanti esibizioni dal vivo li rendono un fenomeno nell’industria musicale.

Tokio Hotel in concerto Alcatraz Milano foto di Giorgia De Dato

“Questo tour sarà la nostra più grande esperienza dal vivo finora“, afferma la band. “Abbiamo suonato spettacoli indimenticabili negli ultimi anni, ma questa volta porteremo tutto al livello successivo. La scenografia, la produzione e la scaletta: tutto sarà straordinario!“.

Ma questo è solo l’inizio! Queste prime date sono solo un assaggio di ciò che verrà e segnano l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per le future esibizioni dal vivo della band!

TOKIO HOTEL

11 novembre 2026 – MILANO, Unipol Forum

Arena Tour 2026

28.10.2026 UK-London, OVO Arena Wembley

30.10.2026 FR-Paris, adidas arena

01.11.2026 DE-Hamburg, Barclays Arena

02.11.2026 BE-Brussels, Forest National

04.11.2026 NL-Amsterdam, AFAS Live

05.11.2026 DE-Frankfurt, Festhalle

07.11.2026 DE-Berlin, Uber Arena

08.11.2026 DE-Nuremberg, ARENA NÜRNBERGER Versicherung

10.11.2026 CH-Zurich, Hallenstadion

11.11.2026 IT-Milan, Unipol Forum

13.11.2026 DE-Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA

15.11.2026 AT-Vienna, Wiener Stadthalle

16.11.2026 DE-Munich, Olympiahalle

18.11.2026 LU-Luxembourg, Rockhal

19.11.2026 DE-Düsseldorf, PSD BANK DOME