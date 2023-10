THIS WILL DESTROY YOU + The Ocean in concerto a Milano e Bologna

THIS WILL DESTROY YOU e THE OCEAN saranno in tour in Europa il prossimo autunno.

Dal 2004, i This Will Destroy You sono stati autori di uno dei più dinamici e viscerali post rock strumentale del globo. La loro discografia è stata apprezzata da subito dal pubblico e acclamata dalla critica ed i loro lunghi tour in tutti i continenti un successo.

Due le date italiane previste:

16 OTTOBRE 2023 – Milano – Circolo Magnolia

Via Circonvallazione Idroscalo 41

Prevendita 25,00€ / porta 30,00€

Apertura porte ore 20:00

Per tesserati ARCI

18 OTTOBRE 2023 – Bologna – Teatro Perla

Via San Donato 38

Prevendita 25,00€ / porta 30,00€

Apertura porte ore 20:00

