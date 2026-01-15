THE ZEN CIRCUS: annunciato il tour europeo per i 10 anni de “La Terza Guerra Mondiale”

THE ZEN CIRCUS festeggiano i dieci anni dall’uscita de “La Terza Guerra Mondiale” annunciando il tour europeo, otto date speciali nelle quali suoneranno l’album per intero, insieme alle canzoni che erano in scaletta all’epoca.

17 APRILE – LUGANO (CH) – STUDIO FOCE

18 APRILE – LUGANO (CH) – STUDIO FOCE

19 APRILE – MUNICH (DE) – UNTER DECK

20 APRILE – BERLIN (DE) – FRANNZ CLUB

22 APRILE – PARIS (FR) – LE CHINOIS

24 APRILE – BRUSSELS (BE) – PILAR BOX

25 APRILE – LONDON (UK) – DINGWALLS

27 APRILE – BARCELONA (SP) – LA NAU

Nel 2016 Appino, Ufo e Karim Qqru pubblicano uno dei lavori più importanti della loro intera discografia. Il nono album segna una svolta nel sound della band e alcune canzoni presenti come Ilenia, La Terza guerra Mondiale, Non Voglio Ballare, L’anima non conta (certificato disco d’oro e brano che da solo ha totalizzato oltre 13 milioni di streams su Spotify) diventano dei classici del loro repertorio.

The Zen Circus hanno costruito un percorso in continua crescita che oggi conta tredici album, un romanzo anti-biografico edito da Mondadori, la partecipazione tra i Big a Sanremo nel 2019 e migliaia di concerti davanti un nutrito pubblico transgenerazionale, diventando nel tempo un punto di riferimento nel panorama del rock italiano.

Il 26 settembre 2025 gli Zen Circus pubblicano IL MALE (Carosello Records), il loro ultimo album di inediti, il cui tour italiano di presentazione appena concluso ha registrato dieci sold out su dodici date, un risultato che testimonia l’entusiasmo crescente del pubblico per un disco entrato, nella settimana di uscita, al 2° posto della classifica FIMI/GfK dei dischi fisici più venduti in Italia e al 4° posto della classifica generale.