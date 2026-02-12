THE ZEN CIRCUS annunciano “Il Male” Summer Tour 2026

THE ZEN CIRCUS annunciano le prime date de “IL MALE SUMMER TOUR 2026” che attraverserà l’estate, portando nei principali festival italiani tutta la potenza espressiva e l’energia trascinante della band.

12 giugno – PADOVA – Sherwood Festival

21 giugno – ROMA – Testaccio Estate

26 giugno – MILANO – Kozel Carroponte

28 giugno – BOLOGNA – BOnsai

07 luglio – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

11 luglio – SARROCH (CA) – Sa*Rock Festival

22 luglio – GENOVA – Balena Festival

12 agosto – LAMEZIA TERME (CZ) – Color Fest

Pubblicato il 26 settembre 2025 IL MALE (Carosello Records) è il loro nuovo album di inediti, il cui tour di presentazione, conclusosi a dicembre, ha registrato il tutto esaurito, un risultato che testimonia l’entusiasmo del pubblico per un disco che nella settimana di uscita ha debuttato al 2° posto della classifica FIMI/GfK degli album fisici più venduti in Italia e al 4° posto della classifica generale.

The Zen Circus hanno costruito un percorso in continua crescita, diventando un punto di riferimento del rock italiano con un pubblico transgenerazionale che li segue da oltre venticinque anni, migliaia di concerti, tredici album alle spalle, la partecipazione tra i big al Festival di Sanremo 2019 e un romanzo anti-biografico edito da Mondadori, che ha conquistato i lettori e le classifiche stilate dai maggiori quotidiani nazionali.

L’annuncio delle date estive segue quello della tournée europea dedicata ai 10 anni dalla pubblicazione de “La Terza Guerra Mondiale” che vedrà impegnati gli Zen il prossimo aprile in alcune delle più importanti città europee.