THE WITCHER in concert: una data al Teatro Arcimboldi di Milano a novembre 2026

CD PROJEKT RED è lieta di annunciare che, a grande richiesta, The Witcher in Concert tornerà ufficialmente per un secondo tour europeo nel 2026, con l’annuncio di diverse nuove città e paesi.

L’appuntamento in Italia si terrà il 22 novembre 2026 al Teatro Arcimboldi Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4pjbVI9

THE WITCHER IN CONCERT:

● L’evento celebra il decennale di The Witcher 3: Wild Hunt, con un’esperienza dal vivo immersiva e con arrangiamenti speciali tratti dalla colonna sonora del gioco.

● Dopo un tour di successo in America ed Europa, The Witcher in Concert proseguirà nel 2026 con appuntamenti in Asia e una seconda serie di date in Europa.

● Ogni tappa del tour offrirà anche gadget commemorativi esclusivi che i partecipanti potranno acquistare.

The Witcher in Concert, che celebra i 10 anni di The Witcher 3: Wild Hunt, dà vita all’intramontabile colonna sonora del gioco di ruolo open world con immagini all’avanguardia e musica appositamente arrangiata per l’occasione sotto la supervisione di Marcin Przybyłowicz, co-compositore di The Witcher 3. I brani sono eseguiti da un’orchestra di 14 elementi, tra cui Percival Schuttenbach, co-compositori della colonna sonora del gioco, noti per il loro contributo a diversi brani iconici.

Sulla scia dell’attuale tournée da tutto esaurito in Europa, la cui ultima tappa è prevista per la fine di novembre, viene ora confermata una seconda serie di concerti per l’autunno del 2026. Con partenza da Dublino, in Irlanda, il 21 ottobre e con oltre 25 città in calendario, la seconda tappa europea di The Witcher in Concert promette di portare la stessa magia e atmosfera immersiva immersione che hanno affascinato il pubblico nel 2025.

Dublin, Ireland — Vicar Street | 21 and 22 October 2026

Manchester, England — O2 Apollo | 24 October 2026

York, England — Barbican | 25 October 2026

Glasgow, Scotland — Royal Concert Hall | 26 October 2026

Liverpool, England — Philharmonic Hall | 27 October 2026

Wolverhampton, England — Civic Hall | 28 October 2026

London, England — Eventim Apollo | 29 October 2026

Bristol, England — Beacon | 30 October 2026

Stockholm, Sweden — Annexet | 2 November 2026

Berlin, Germany — Tempodrom | 4 November 2026

Gdańsk, Poland — Ergo Arena | 5 November 2026

Kraków, Poland — Tauron Arena | 6 November 2026

Budapest, Hungary — MVM Dome | 7 November 2026

Prague, Czechia — O2 Universum | 8 November 2026

Nuremberg, Germany — Kia Arena | 9 November 2026

Bratislava, Slovakia — Incheba Arena | 10 November 2026

Vienna, Austria — Stadthalle | 11 November 2026

Paris, France — Le Grand Rex | 13 November 2026

Gent, Belgium — Capitole | 14 November 2026

Eindhoven, Netherlands — Muziekgebouw | 15 November 2026

Dusseldorf, Germany — Mitsubishi Electric Halle | 16 November 2026

Lyon, France — Radiant-Bellevue | 18 November 2026

Frankfurt, Germany — Jahrhunderthalle | 19 November 2026

Esch-sur-Alzette, Luxembourg — Rockhal | 20 November 2026

Zurich, Switzerland — The Hall | 21 November 2026

Milan, Italy — Teatro Arcimboldi | 22 November 2026

Rotterdam, Netherlands — De Doelen | 28 November 2026

Groningen, Netherlands — Martiniplaza | 29 November 2026

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4pjbVI9

The Witcher in Concert è iniziato ad agosto con un’esibizione inaugurale durante la Gamescom 2025 a Colonia, in Germania. Dopo aver completato con successo un tour negli Stati Uniti, è stato recentemente annunciato un tour in Asia previsto per l’inizio del 2026.