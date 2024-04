The WHITE BUFFALO ad ottobre in concerto a Firenze, Roma, Pordenone e Milano

Torna nel nostro Paese THE WHITE BUFFALO e lo fa con ben quattro concerti esclusivi ad ottobre. Bagana è quindi orgogliosa di annunciare il ritorno di Jake Smith, in arte THE WHITE BUFFALO, a circa un anno di distanza dai due sold out di maggio 2023 di Torino e Livorno nonché dallo show in apertura a Bruce Springsteen nella storica cornice di Circo Massimo.

Partenza venerdì 25 ottobre al Viper Theatre di Firenze, prima volta nel capoluogo toscano, per proseguire sabato 26 ottobre a Roma presso Largo Venue, debutto da headliner nella capitale, domenica 27 esordio in Friuli al Capitol di Pordenone per poi chiudere martedì 29 ottobre ai Magazzini Generali di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Q8TNlr

Quattro nuovi appuntamenti esclusivi nel nostro Paese per l’artista nativo dell’Oregon ma cresciuto nel Sud della California che vedranno anche uno special guest in apertura.

La data a Circo Massimo in supporto a Springsteen in maggio 2023 é stata un’ulteriore conferma di quanto l’Italia ami THE WHITE BUFFALO e i suoi concerti straripanti di energia, spesso culminati in “tutto esaurito” come a Torino e Livorno sempre nel maggio scorso o le indimenticabili esibizioni milanesi a Magnolia Summer, Carroponte e Alcatraz degli scorsi anni. Quattro nuovi show nel nostro Paese per aumentare la possibilità di portare lungo lo stivale le indimenticabili performance live di Jake e degli inseparabili compagni di palco, il batterista Matt “Machine” Lynott ed il multistrumentista Christopher Hoffee.



L’ultimo lavoro dell’artista è “Year Of The Dark Horse”, ottavo della carriera, pubblicato nel novembre 2022 per Snakefarm Records/Universal Music Group e prodotto da Jay Joyce.

THE WHITE BUFFALO è noto per i ruoli in “Sons of Anarchy” (10 piazzamenti), “Californication”, “The Punisher”, “This Is Us”, “Longmire” e film tra cui “Safe Haven” e “West Of Memphis”. É stato nominato per un Emmy con “Come Join The Murder” scritta insieme a Bob Thiele e Kurt Sutter per l’episodio finale di “Sons of Anarchy” nel 2015 e come nono miglior artista di sincronizzazione TV/film nel 2019. Ha conquistato posizioni in classifica Billboard degne di nota: “Love and the Death of Damnation” ha raggiunto le postazioni #1 Heatseekers e #15 Album Indipendente; “Come Join the Murder” è arrivata al #3° posto tra le Canzoni rock digitali. Vanta apparizioni su Jimmy Kimmel Live, “Last Call Spotlight” con Carson Daly e Later…con Jools Holland.

THE WHITE BUFFALO

Venerdì 25 ottobre 2024 – Viper Theatre – Firenze

Sabato 26 ottobre 2024 – Largo Venue – Roma

Domenica 27 ottobre 2024 – Capitol – Pordenone

Martedì 29 ottobre 2024 – Magazzini Generali – Milano

