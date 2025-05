THE SWANS a novembre in concerto a Ferrara e Milano

Non una semplice rock band, ma un viaggio vertiginoso tra il noise rock più oscuro e brutale e un folk dolorosamente malinconico, intriso di bellezza cruda e disperazione. Dopo l’antipasto acustico di questo aprile, quest’autunno il tour full band del gruppo americano Swans, capitanato da Michael Gira, torna in Italia per due appuntamenti imperdibili.

Il 3 novembre si esibiranno sul palco del Teatro Nuovo di Ferrara, in collaborazione con Ferrara Sotto Le Stelle e il 4 novembre saranno all’Auditorium di Milano.

Un’occasione unica per ascoltare Birthing, diciassettesimo album in studio in uscita il prossimo 30 maggio e per prendere parte a quello che si preannuncia l’ultimo capitolo “big sound” live della band. “Dopo questo tour, gli Swans continueranno in una forma ridotta, finché ne avrò le forze”, afferma Gira. “Nel frattempo, la mia speranza è che questa musica crei un’atmosfera fertile in cui sognare.”

Intensi e viscerali, i live degli Swans sono celebri per far vivere ai propri spettatori un’esperienza emotiva catartica, il loro sound si contraddistingue per essere ipnotico a tal punto da scuotere e commuovere nel profondo.

Nati dalle ceneri incandescenti della new wave newyorkese, gli Swans si sono inseriti nel panorama musicale con una visione fuori da ogni schema predefinito, grazie ad atmosfere dense e cupe e linee melodiche che sfidano ogni logica. Celebrati dalla critica internazionale, il gruppo ha acquisito una devozione quasi religiosa da parte del proprio pubblico, come in un credo la loro forte sperimentazione diventa un elemento spirituale e profondamente umano. Oggi, Michael Gira è ancora qui. E con lui gli Swans, in continua metamorfosi. Pronti a scrivere l’ennesimo capitolo di una storia che rifiuta di farsi prevedere.

Il nuovo capitolo in musica Birthing prende forma da un lungo processo creativo, in parte sviluppato durante il tour del 2023 e 2024, durante il quale hanno preso forma brani come The Healers, I Am a Tower, Birthing, Guardian Spirit, Rope e Away. Tutto il materiale è stato concepito a partire da semplici bozze acustiche composte da Michael Gira, poi trasformate collettivamente in brani articolati attraverso l’improvvisazione e la collaborazione con la band.

