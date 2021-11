THE STRUTS in concerto a Milano il 9 Giugno 2022 con i GRETA VAN FLEET

The Struts, la band glam-rock inglese, torna finalmente in Italia per un imperdibile appuntamento il 9 giugno 2022, sul palco di I-Days Milano (Ippodromo Milano Trenno) prima dei Greta Van Fleet. Inizierà a gennaio il tour Strange Days Are Over nelle principali venue degli Stati Uniti per poi spostarsi in Europa sui palchi dei più importanti festival.

Si arricchisce sempre di più la line-up di I-Days, la 4 giorni che vedrà il meglio della musica internazionale sul palco del Festival più famoso in Italia. Dopo gli annunci di Greta Van Fleet il 9 giugno, Imagine Dragons per la giornata dell’11 giugno e dopo le riconferme di Aerosmith e Foo Fighters per le giornate del 10 e 12 giugno, si aggiungono anche The Struts sul palco della prima giornata.

Con alle spalle il disco di debutto del 2016 “Everybody Wants”, “Young & Dangerous” del 2018 e l’ultimo lavoro “Strange Days”del 2020, in pochi anni The Struts sono stati accolti dalle più grandi icone della musica rock mondiale. Dave Grohl li ha definiti come “la miglior band di apertura che i Foo Fighters abbiano mai avuto”, ma il gruppo inglese composto da Luke Spiller (voci), Adam Slack (chitarra), Jed Elliott (basso) e Gethin Davies (batteria) ha suonato anche per Rolling Stones, The Who, Guns N’ Roses e per ultimi Mötley Crüe. Proprio nei loro live la band dà il meglio di sé, e le loro esibizioni sono state riconosciute come alcune delle migliori in tutta la scena rock. The Struts hanno calcato i migliori festival mondiali come il Lollapalooza, Governors Ball, Bottle Rock e Isle of Wright. Nel nostro paese, hanno registrato date tutte sold-out e sono saliti del palco del prestigioso festival Firenze Rocks davanti ad oltre 40.000 persone.

