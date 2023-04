THE STRUTS: ad agosto in concerto a Milano ed Empoli

Tra la rock band più calde degli ultimi anni, The Struts arrivano finalmente in Italia per due spettacoli da headliner: venerdì 25 agosto 2023 al Circolo Magnolia di Milano e sabato 26 agosto al Beat Festival al Parco Serravalle di Empoli (FI).

I rocker britannici The Struts – che deve il nome a un commento fatto in merito alla loro presenta scenica sfrontata – si sono guadagnati una reputazione globale come live act assolutamente da non perdere. La band composta dal frontman Luke Spiller, dal chitarrista Adam Slack, dal bassista Jed Elliott e dal batterista Gethin Davies si è formata a Derby, in Inghilterra, nel 2012.

Hanno fatto irruzione sulla scena con Could Have Been Me e da allora hanno pubblicato tre album – incluse collaborazioni di prestigio con Robbie Wiliams, Ke$ha, Tom Morello e i membri dei Def Leppard Joe Elliott e Phil Collen – si sono guadagnati la prima posizione nella classifica Spotify Viral Top 50, hanno partecipato a show come The Tonight Show with Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel Live!, raccogliendo oltre 850 milioni di stream sulle diverse piattaforme e una lunga serie di concerti sold out in tutto il mondo. Oltre ai tour da headliner, la loro spavalderia in scena li ha fatti scegliere come opening band da colossi quali The Rolling Stones, Foo Fighters e Guns N’ Roses e gli ha permesso di partecipare a festival quali Lollapalooza e Governors Ball. Le ultime uscite dei The Struts sono il singolo Fallin’ With Me e il live acustico Unplugged At EastWest, pubblicato lo scorso febbraio su etichetta Big Machine Label Group.

Venerdì 25 Agosto 2023 – Milano

Circolo Magnolia – via Circonvallazione Idroscalo, 41

Early bird (fino a esaurimento posti): € 20,00 + prev.

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Sabato 26 Agosto 2023 – Empoli (FI)

Beat Festival – parco di Serravalle

Early bird (fino a esaurimento posti): € 20,00 + prev.

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.