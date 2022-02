THE SMILE: la band di Thom Yorke e Jonny Greenwood a Luglio in concerto a Milano, Ferrara, Macerata, Roma e Taormina

Live Nation è lieta di annunciare le date del tour italiano dei The Smile, il nuovo gruppo composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme con Tom Skinner dei Sons Of Kemet, che farà tappa nel nostro paese.

THE SMILE

14 Luglio 2022 Milano, Fabrique

15 Luglio 2022 Ferrara, Piazza Trento Trieste

17 Luglio 2022 Macerata, Arena Sferisterio

18 Luglio 2022 Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea

20 Luglio 2022 Taormina, Teatro Antico



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/thesmile2022

Prevendita My Live Nation dalle 11:00 di giovedi 3 febbraio

Vendita generale dalle 11:00 di venerdi 4 febbraio

Presentata durante il secret show al Glastonbury Festival – Live At Worthy Farm, You Will Never Work in Television Again è il primo brano del trio che ha ottenuto grande plauso dalla critica sia internazionale che italiana.

Pochi giorni fa è stato pubblicato anche il secondo singolo, The Smoke, subito inserita nella BBC 6 Music’s A List. Insieme al brano è stato anche rilasciato il lyric video in 16 mm creato dallo scrittore e regista vincitore del premio BAFTA Mark Jenkin.

Con uno spettacolo unico nel suo genere, The Smile finalmente arrivano per la prima volta in Italia per presentare al pubblico la grandezza e la bravura dei suoi componenti che hanno fatto la storia del rock e dell’elettronica in questi ultimi trent’anni.

Posto unico: € 45,00 + diritti di prevendita

Posto unico: € 45,00 + diritti di prevendita

PLATINO (platea): € 80,00 + diritti di prevendita

ORO (platea, gradinata, palchi): € 70,00 + diritti di prevendita

VERDE (platea, gradinata, palchi): € 60,00 + diritti di prevendita

BLU (gradinata, palchi): € 55,00 + diritti di prevendita

ROSSO (platea, gradinata, palchi): € 50,00 + diritti di prevendita

GIALLO (platea, gradinata, palchi): € 40,00 + diritti di prevendita

BALCONATA: € 35,00 + diritti di prevendita

Parterre in piedi: € 40,00 + diritti di prevendita

Tribuna centrale: € 60,00 + diritti di prevendita

Tribuna mediana: € 55,00 + diritti di prevendita

Tribuna laterale: € 45,00 + diritti di prevendita

Platea: € 70,00 + diritti di prevendita

Tribunetta Gold: € 60,00 + diritti di prevendita

Cuscini numerati in cavea: € 45,00 + diritti di prevendita

Cavea non numerata: € 30,00 + diritti di prevendita

