THE SISTERS OF MERCY il 13 agosto in concerto al Cinzella Festival di Grottaglie (TA)

Tra le band fondamentali del gothic rock inglese, e dopo il successo dei concerti di Milano e Roma dello scorso anno, The Sisters of Mercy arrivano in Puglia per fare tappa alle Cave di Fantiano di Grottaglie (TA) domenica 13 agosto 2023 in occasione del Cinzella Festival.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3U9Q8Eq

The Sisters Of Mercy si formano nel 1980 a Leeds, Inghilterra, prendendo il nome dalle Sisters of Mercy (sorelle della misericordia), ovvero le prostitute nell’omonima canzone di Leonard Cohen: “Ci piaceva l’ambiguità tra il significato originario dell’espressione, che si riferiva a un ordine di suore, e quello adottato da Cohen” spiega il cantante Andrew Eldritch. Già dal nome è chiara l’anima inquietante della loro musica, che costituisce una pagina fondamentale del dark-rock e post-punk. Difatti, fin dai primi anni di carriera il gruppo si consacra nell’olimpo dark insieme a band come Siouxsie and The Banshees, The Cure, Bauhaus e Joy Division. La voce da sciamano delle tenebre di Eldritch rimane, insieme a quelle di Peter Murphy e Siouxsie Sioux, tra le più emozionanti di tutto il genere gotico.

THE SISTERS OF MERCY

Domenica 13 Agosto 2023 – Grottaglie (TA)

Cinzella Festival – Cave di Fantiano

Posto unico in piedi: € 33,00 + prev.