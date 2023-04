THE SISTERS OF MERCY a Novembre in concerto a Trezzo (Milano) e Cesena

Lo scorso anno hanno travolto Milano e Roma con due show incendiari; ora, dopo l’annuncio della partecipazione al Cinzella Festival di Grottaglie (TA) domenica 13 agosto, la storica formazione guidata da Andrew Eldritch conferma altre due date autunnali in Italia: giovedì 2 novembre 2023 al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI) e venerdì 3 novembre al Teatro Verdi di Cesena.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3owIkRC

The Sisters Of Mercy si formano nel 1980 a Leeds, Inghilterra, prendendo il nome dalle Sisters of Mercy (sorelle della misericordia), ovvero le prostitute nell’omonima canzone di Leonard Cohen: “Ci piaceva l’ambiguità tra il significato originario dell’espressione, che si riferiva a un ordine di suore, e quello adottato da Cohen” spiega il cantante Andrew Eldritch. Già dal nome è chiara l’anima inquietante della loro musica, che costituisce una pagina fondamentale del dark-rock e post-punk. Difatti, fin dai primi anni di carriera il gruppo si consacra nell’olimpo dark insieme a band come Siouxsie and The Banshees, The Cure, Bauhaus e Joy Division. La voce da sciamano delle tenebre di Eldritch rimane, insieme a quelle di Peter Murphy e Siouxsie Sioux, tra le più emozionanti di tutto il genere gotico.

THE SISTERS OF MERCY

Domenica 13 Agosto 2023 – Grottaglie (TA)

Cinzella Festival – Cave di Fantiano

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3U9Q8Eq

Posto unico in piedi: € 33,00 + prev.

Giovedì 2 Novembre 2023 – Trezzo sull’Adda (MI)

Live Music Club – via Giuseppe Mazzini, 58

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3owIkRC

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Venerdì 3 Novembre 2023 – Cesena

Teatro Verdi – via Luigi Sostegni, 13

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3owIkRC

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.