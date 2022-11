THE RAMONA FLOWERS il 9 marzo in concerto a Milano

Conosciuti per la loro proposta che fonde rock ed elettronica e per i concerti in apertura di band come Bastille, Stereophonics ed U2, THE RAMONA FLOWERS saranno in Italia nel 2023 per una data che si terrà al Legend Club di Milano il prossimo 9 marzo.



Di seguito i dettagli della data:

THE RAMONA FLOWERS

09 marzo 2023 – MILANO

Legend Club Milano

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3TmukUk



BIGLIETTI:

Prezzo del biglietto in prevendita: € 20,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 25,00