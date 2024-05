The HU: la folk metal band mongola in concerto il 18 settembre a Milano

THE HU, folk metal band proveniente dalla Mongolia, ritorna in Italia.

Il gruppo annuncia oggi “Hishigten Europe Tour 2024”, serie di date che li vedranno esibirsi dal vivo in Europa, prima di volare in America per aprire le date degli Iron Maiden.

THE HU suoneranno il prossimo 18 settembre ai Magazzini Generali di Milano.

In apertura salirà sul palco un’altra band che sarà comunicata prossimamente.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4bqOGVE

Prezzo del biglietto in prevendita: a partire da € 39,00 + d.p.

L’orario di apertura porte è soggetto a modifiche. Non è prevista la presenza di un’area “PIT” dedicata e separata dal resto del pubblico.

Vip Package

The Hu: Workshop di strumento tradizionale della Mongolia + Q&A + Foto – Include: • Un (1) biglietto posto unico in piedi per accedere al concerto • Accesso al workshop sullo strumento con un membro della band prima dello show* • Accesso alla sessione di Q&A con i The Hu prima dello show** • Una foto individuale con i The Hu • Laminato e cordino commemorativi VIP* • Accesso anticipato alla venue rispetto al pubblico generale** • Accesso anticipato al merch *Un membro dei The HU terrà una masterclass con i loro rari strumenti tradizionali della Mongolia. Il membro della band non sarà comunicato in anticipo. **Tutti i membri dei The HU saranno presenti per il Q&A e per la foto. ***Il laminato e il cordino saranno consegnati sul luogo dell’evento al momento del VIP check-in. Il laminato ha solo scopo commemorativo. Non acquisisce o autorizza l’accesso alla Venue, aree VIP o backstage. ****Quando e dove disponibile. L’ingresso anticipato permette di accedere alla venue prima dell’apertura porte generale consentendo di effettuare le attività incluse nel pacchetto e assicurando così all’acquirente del pacchetto un posto più vicino al palco.