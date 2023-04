THE GHOST INSIDE + Motionless in White in concerto il 21 giugno a Milano

Data l’alta richiesta, è con orgoglio che Hellfire Booking Agency annuncia lo spostamento dei The Ghost Inside all’Alcatraz!

Per far fronte all’intensa domanda i The Ghost Inside, accompagnati dai Motionless in White, non si esibiranno più ai Magazzini Generali, passando invece al ben più ampio e prestigioso Alcatraz!

Mentre tutte le prevendite acquistate in precedenza rimarranno valide per la nuova location, vi consigliamo fortemente di non aspettare troppo a lungo per mettere le mani sul vostro biglietto. Si stanno muovendo rapidamente, e al momento non pensiamo di aggiungerne altri!

I The Ghost Inside, affiancati dai Motionless in White, tornano in Italia dopo un’esplosiva performance all’Infest 2022 gli uni, e quattro anni di assenza gli altri.

Non perdetevi una serata unica nel suo genere, ragazz*; ci sarà da divertirsi.

